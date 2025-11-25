Головна Техно Авто
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Львів запроваджує безкоштовне паркування для ветеранів: деталі
Послугою можна буде скористатися після того, як виконавчий комітет міськради підготує механізм
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Щомісяця ветерани зможуть отримати 100 безкоштовних годин на паркування

Ветерани щомісяця отримуватимуть 100 безкоштовних годин паркування. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

За словами міського голови, кількість ветеранів у Львівській громаді у 16 разів більша, ніж кількість паркомісць. «Якщо зробити пільгу безлімітною, частина машин простоюватиме днями. Тому це рішення – про баланс: пошану до ветеранів і відповідальність перед містом», – зазначив він.

Садовий додав, що виконавчий комітет міськради підготує простий і зрозумілий механізм, аби «не було зайвих довідок, черг і нервів».

«Всі кошти з паркування і всі штрафи за порушення правил паркування йдуть на підтримку нашого війська. Тому для нас це не про заробіток і не про бізнес – це про порядок, рух і допомогу армії. І саме тому час безкоштовного паркування теж має бути врегульований, щоб кожен міг скористатися місцем», – пояснив міський голова.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт №12437. Він передбачає облаштування паркомісць для сімей з дітьми до трьох років.

Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів. Документ передбачає, що власники майданчиків для паркування забезпечуватимуть виділення та облаштування в межах майданчиків місць для паркування транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі.

Кількість місць, призначених для паркування відповідних транспортних засобів становить не менше 5% загальної кількості місць на майданчиках для паркування, але не менше одного місця з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

До слова, кияни можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у застосунку «Київ Цифровий». Сервіс діє в розділі «Погодинне паркування» та відображає заповненість парковок у режимі реального часу. Щоб скористатися сервісом, достатньо відкрити мапу парковок у застосунку та вибрати потрібну локацію.

Крім того, у Києві під час повітряних тривог не евакуйовують авто, не виносять постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафують за несплату за паркування. 

Теги: ветеран Львів парковка

