Китай встановив автомобільний рекорд

Китай збереже звання лідера з експорту автомобілів третій рік поспіль

Китай з високою ймовірністю збереже статус найбільшого у світі експортера автомобілів за підсумками 2025 року, закріпивши це звання третій рік поспіль. Успіх значною мірою зумовлений бумом на ринку електромобілів (EV) та агресивним зростанням продажів у Європі. За даними місцевого видання Yicai, Китай вперше випередив Японію за цим показником у 2023 році, пише «Главком».

Ключовим фактором, що забезпечує Китаю лідерство, є сектор електромобілів. З 1980 року найбільшим експортером автомобілів була Японія, Китай випередив її за цим показником за підсумками 2023 року. За перші три квартали 2025-го експорт автомобілів із КНР досяг 4,95 млн одиниць, а з Японії – 3,06 млн.

Заступник генерального секретаря Китайської асоціації автовиробників Чень Шихуа наголосив, що середньомісячний обсяг експорту електрокарів цього року зріс до 200 тис. одиниць, тоді як минулого року він становив близько 100 тис.

Китайські марки демонструють серйозну динаміку продажів на європейському ринку. За поточний рік у ЄС зареєстровано 430 тис. нових китайських автомобілів, що на 74% більше порівняно з минулим роком. Продажі концерну BYD в ЄС вже перевершили результати японської Suzuki. Продажі концерну Chery виявилися вищими, ніж у Mitsubishi.

До слова, попит на автомобілі китайського походження в Україні продовжує зростати. З січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 одиниці легкових авто, ввезених із Китаю. Збільшення відбулося на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Раніше китайський виробник електромобілів XPeng зробив революційний крок, запустивши пробне виробництво літаючих автомобілів. Підрозділ XPeng Aeroht розпочав роботу на першому у світі інтелектуальному заводі для серійного випуску автомобілів з електричними літальними апаратами вертикального зльоту та посадки (eVTOL).