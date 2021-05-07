В Україні сфотографували секретну новинку Kia

В Києві помітили авто в камуфляжі: ймовірно, наступний Kia Sportage

Видання Auto.24 «спіймало» на дорогах Києва автомобіль Kia в камуфляжі. Таэмничий автомобіль на столичних автошляхах найбільш схожий на Kia Sportage наступного покоління, який має дебютувати у 2021 році.

Kia Sportage – бестселер на українському ринку нових автомобілів, тож це може бути одним з пояснень появи кросовера в камуфляжі в Києві.

Як видно на фото, задні ліхтарі дуже схожі на ті, які фотографи спіймали на прототипах Kia Sportage в Кореї та Німеччині. Окрім того, німецькі номерні знаки землі Ессен видали у Франкфурті – місті, де розташована штаб-квартира європейського відділення Hyundai-Kia.

Закамуфльована новинка Kia

Спереду автомобіль має світлодіодні ходові вогні у формі коми, які є у всіх рендерах Kia Sportage. Салон також був закритий від сторонніх поглядів. Всі логотипи на дисках та кузові зняті.

Сумніви щодо належності цієї моделі до Sportage викликають лише форма задніх дверей та віконця за ними. Адже на більшості шпигунських фото Kia Sportage має заднє скло з двох частин, а віконця позаду немає. А в екземплярі, який їздив українською столицею, вікно задніх дверей суцільне, а за дверима є ще одне віконце.

Втім, експерти припускають, що перед нами – європейська версія моделі, вкорочена. А американсько-азійська, яка помічена на інших фото - довша, тож має більше вікно задніх дверей з двох частин.

Чи насправді в Києві сфотографували прототип майбутнього Kia Sportage – стане відомо вже у червні, коли відбудеться прем’єра моделі.