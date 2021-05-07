  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В Україні сфотографували секретну новинку Kia

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Києві сфотографували невідому новинку Kia /&nbsp;Фото: Auto.24 - В Україні сфотографували секретну новинку Kia
    В Києві сфотографували невідому новинку Kia / Фото: Auto.24

    В Києві помітили авто в камуфляжі: ймовірно, наступний Kia Sportage

    Видання Auto.24 «спіймало» на дорогах Києва автомобіль Kia в камуфляжі. Таэмничий автомобіль на столичних автошляхах найбільш схожий на Kia Sportage наступного покоління, який має дебютувати у 2021 році.

    Kia Sportage – бестселер на українському ринку нових автомобілів, тож це може бути одним з пояснень появи кросовера в камуфляжі в Києві.

    Як видно на фото, задні ліхтарі дуже схожі на ті, які фотографи спіймали на прототипах Kia Sportage в Кореї та Німеччині. Окрім того, німецькі номерні знаки землі Ессен видали у Франкфурті – місті, де розташована штаб-квартира європейського відділення Hyundai-Kia.

    Закамуфльована новинка Kia
    Закамуфльована новинка Kia

    Спереду автомобіль має світлодіодні ходові вогні у формі коми, які є у всіх рендерах Kia Sportage. Салон також був закритий від сторонніх поглядів. Всі логотипи на дисках та кузові зняті.

    Сумніви щодо належності цієї моделі до Sportage викликають лише форма задніх дверей та віконця за ними. Адже на більшості шпигунських фото Kia Sportage має заднє скло з двох частин, а віконця позаду немає. А в екземплярі, який їздив українською столицею, вікно задніх дверей суцільне, а за дверима є ще одне віконце.

    Втім, експерти припускають, що перед нами – європейська версія моделі, вкорочена. А американсько-азійська, яка помічена на інших фото - довша, тож має більше вікно задніх дверей з двох частин.

    Чи насправді в Києві сфотографували прототип майбутнього Kia Sportage – стане відомо вже у червні, коли відбудеться прем’єра моделі.

    Теги: автомобіль Kia Sportage Kia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies