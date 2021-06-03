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    В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року

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    Нове покоління Kia Sportage в камуфляжі на вулицях Києва - В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року

    Нове покоління Kia Sportage в камуфляжі на вулицях Києва

    Фото: «Автоцентр»

    В Києві до об’єктивів потрапило нове покоління кросовер Kia Sportage, який є одним з бестселерів в Україні

    Вже наступного місяця відбудеться світова прем’єра нового покоління Kia Sportage, зовнішність якого тримається у таємниці. В Україні - це один з бестселерів. Тож його поява стане найголовнішою подією року.

    Але до офіціального дебюту новинку вдалося «спіймати» на вулицях Києва. Щоправда, кросовер сховався за вбранням, що маскує його зовнішність. Судячи з фото, автомобіль ще проходить випробування.

    До цього аналогічний кросовер бачили на дорогах Кореї. Він трохи відрізняється від глобальної версії Sportage (очікуються два варіанти моделі). У нього інший дизайн задніх дверей і невеликі віконця в задніх стійках. Імовірно, це подовжений варіант, розрахований на 7 місць.

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    В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року
    В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року
    В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року
    В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року
    В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року
    В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року

    Вже відомо, що салон Kia Sportage нового покоління укомплектують цифровий панеллю приладів і мультимедійною системою, які об’єднають в єдиний блок.

    Новинку оснастять гібридною силовою установкою, до складу якої входить з 1,6-літровий турбований двигун, електромотор і батарея ємністю 13,8 кіловат-години.

    Загальна потужність гібридної установки – 226 кінських сил. Запас ходу на електротязі складає 45 кілометрів.

    Джерело: Автоцентр

    Теги: Kia Sportage
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    В Україні «спіймали» найбільш очікуваний автомобіль року