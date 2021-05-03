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    В Україні стрімко зросли продажі нових автомобілів

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    Найчастіше в квітні українці купували автомобілі Toyota - В Україні стрімко зросли продажі нових автомобілів
    Найчастіше в квітні українці купували автомобілі Toyota
    Фото з відкритих джерел

    В квітні нових автомобілів було продано майже втричі більше ніж минулого року

    Український автомобільний ринок повністю адаптувався до життя в умовах пандемії коронавірусу. Про це свідчить статистика, яку оприлюднив Auto-Consulting. За даними видання, в квітні продажі нових автомобілів в Україні зросли майже втричі.

    Так, минулого року квітневий показник був на позначці 3604 авто. У цьому ж році він наблизився до відмітки 10 тисяч машин.

    Результат минулого місяця став найкращим за останні вісім років. Останнього разу приблизно стільки ж в Україні продавали в квітні 2014-го. Це вже непоганий результат. Особливо на тлі локдауна, який в квітні діяв у багатьох містах.

    Лідерство у минулому місяці перехопила Toyota, якій вдалося зайняти 16% українського ринку. Renault в квітні залучила майже 12% покупців нових авто, а на третьому місці фінішувала Kia (8%).

    У топ-5 стабільно свої місця займають Skoda (6%) і Volkswagen (5%).

    Відзначимо, що в квітні помітно додала в продажах Chery, Peugeot, Mercdes-Benz і BMW. Баварська марка стала лідером за показниками зростання в топ-10, наростивши продажі відразу на 40%, в порівнянні з березнем.

    Значно покращилися і показники за цей рік загалом. Так, за чотири місяці в Україні реалізовано вже понад 31 тисячу нових автомобілів, що на 30,3% краще, ніж роком раніше.

    Найпопулярніші марки автомобілів в Україні в квітні

    Марка Продано, шт
    2020 2021
    1 Toyota 428 1618
    2 Renault 771 1215
    3 Kia 259 830
    4 Skoda 180 616
    5 Volkswagen 52 482
    6 Chery 72 416
    7 Peugeot 131 410
    8 Nissan 133 388
    9 BMW 184 365
    10 Suzuki 89 347

    Дані: «Укравтопром».

    Теги: Chery Volkswagen Renault Toyota Kia Skoda Nissan BMW
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