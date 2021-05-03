В Україні стрімко зросли продажі нових автомобілів

В квітні нових автомобілів було продано майже втричі більше ніж минулого року

Український автомобільний ринок повністю адаптувався до життя в умовах пандемії коронавірусу. Про це свідчить статистика, яку оприлюднив Auto-Consulting. За даними видання, в квітні продажі нових автомобілів в Україні зросли майже втричі.

Так, минулого року квітневий показник був на позначці 3604 авто. У цьому ж році він наблизився до відмітки 10 тисяч машин.

Результат минулого місяця став найкращим за останні вісім років. Останнього разу приблизно стільки ж в Україні продавали в квітні 2014-го. Це вже непоганий результат. Особливо на тлі локдауна, який в квітні діяв у багатьох містах.

Лідерство у минулому місяці перехопила Toyota, якій вдалося зайняти 16% українського ринку. Renault в квітні залучила майже 12% покупців нових авто, а на третьому місці фінішувала Kia (8%).

У топ-5 стабільно свої місця займають Skoda (6%) і Volkswagen (5%).

Відзначимо, що в квітні помітно додала в продажах Chery, Peugeot, Mercdes-Benz і BMW. Баварська марка стала лідером за показниками зростання в топ-10, наростивши продажі відразу на 40%, в порівнянні з березнем.

Значно покращилися і показники за цей рік загалом. Так, за чотири місяці в Україні реалізовано вже понад 31 тисячу нових автомобілів, що на 30,3% краще, ніж роком раніше.

Найпопулярніші марки автомобілів в Україні в квітні

№ Марка Продано, шт 2020 2021 1 Toyota 428 1618 2 Renault 771 1215 3 Kia 259 830 4 Skoda 180 616 5 Volkswagen 52 482 6 Chery 72 416 7 Peugeot 131 410 8 Nissan 133 388 9 BMW 184 365 10 Suzuki 89 347

Дані: «Укравтопром».