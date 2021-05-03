В Україні стрімко зросли продажі нових автомобілів
В квітні нових автомобілів було продано майже втричі більше ніж минулого року
Український автомобільний ринок повністю адаптувався до життя в умовах пандемії коронавірусу. Про це свідчить статистика, яку оприлюднив Auto-Consulting. За даними видання, в квітні продажі нових автомобілів в Україні зросли майже втричі.
Так, минулого року квітневий показник був на позначці 3604 авто. У цьому ж році він наблизився до відмітки 10 тисяч машин.
Результат минулого місяця став найкращим за останні вісім років. Останнього разу приблизно стільки ж в Україні продавали в квітні 2014-го. Це вже непоганий результат. Особливо на тлі локдауна, який в квітні діяв у багатьох містах.
Лідерство у минулому місяці перехопила Toyota, якій вдалося зайняти 16% українського ринку. Renault в квітні залучила майже 12% покупців нових авто, а на третьому місці фінішувала Kia (8%).
У топ-5 стабільно свої місця займають Skoda (6%) і Volkswagen (5%).
Відзначимо, що в квітні помітно додала в продажах Chery, Peugeot, Mercdes-Benz і BMW. Баварська марка стала лідером за показниками зростання в топ-10, наростивши продажі відразу на 40%, в порівнянні з березнем.
Значно покращилися і показники за цей рік загалом. Так, за чотири місяці в Україні реалізовано вже понад 31 тисячу нових автомобілів, що на 30,3% краще, ніж роком раніше.
Найпопулярніші марки автомобілів в Україні в квітні
|№
|Марка
|Продано, шт
|2020
|2021
|1
|Toyota
|428
|1618
|2
|Renault
|771
|1215
|3
|Kia
|259
|830
|4
|Skoda
|180
|616
|5
|Volkswagen
|52
|482
|6
|Chery
|72
|416
|7
|Peugeot
|131
|410
|8
|Nissan
|133
|388
|9
|BMW
|184
|365
|10
|Suzuki
|89
|347
Дані: «Укравтопром».