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Видача водійських посвідчень та реєстрація авто в Україні призупинені 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Видача водійських посвідчень та реєстрація авто в Україні призупинені 
Про відновлення роботи повідомлять 
фото з відкритих джерел

Не працює Національна автоматизована інформаційна система 

Через перебої з електрикою не працює Національна автоматизована інформаційна система. Про це повідомили у МВС.

Відтак надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Мова про видачу посвідчень водія та реєстрацію авто.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння»», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, окупанти пошкодили приблизно третину енергетичної інфраструктури України. Рашисти два дні (10 та 11 жовтня) гатили по енергетичних об’єктах України.

Через це Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: МВС Київ водій реєстрація авто

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