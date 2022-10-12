Видача водійських посвідчень та реєстрація авто в Україні призупинені 

Не працює Національна автоматизована інформаційна система

Через перебої з електрикою не працює Національна автоматизована інформаційна система. Про це повідомили у МВС.

Відтак надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Мова про видачу посвідчень водія та реєстрацію авто.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

«Просимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння»», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти пошкодили приблизно третину енергетичної інфраструктури України. Рашисти два дні (10 та 11 жовтня) гатили по енергетичних об’єктах України.

Через це Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.