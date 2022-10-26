Німецький суд оштрафував водія на €4 тис. за літеру «Z» на авто

Вирок ще не набрав законної сили, оскільки може бути оскаржений

Таким чином чоловік хотів висловити свою підтримку російській агресії

У німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на 4 тис. євро за російську пропагандистську наклейку загарбницької армії «Z» на склі автомобіля. Про це повідомляє DW.

Згідно з обвинуваченням, у березні, приблизно через місяць після початку російського вторгнення в Україну, чоловік прикріпив до заднього скла свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 із синьою літерою «Z» і проїхав із ним через Гамбург.

Прокурор встановив, що таким чином чоловік хотів висловити свою підтримку російській агресії проти України.

Суд наклав штраф у розмірі 80 денних ставок по 50 євро. Спочатку без публічного слухання було накладено лише штраф у розмірі 60 денних ставок. Проте оскільки чоловік подав апеляцію, відбувся публічний суд, який його й оштрафував на 4 тисячі євро. Вирок ще не набрав законної сили, оскільки може бути оскаржений.

Тим часом, рашисти придумали нові символи для позначення техніки . Також російський кондитерський виробник прибрав літеру Z зі свого логотипу.