Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецький суд оштрафував водія на €4 тис. за літеру «Z» на авто

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німецький суд оштрафував водія на €4 тис. за літеру «Z» на авто
Вирок ще не набрав законної сили, оскільки може бути оскаржений
фото: dw.com

Таким чином чоловік хотів висловити свою підтримку російській агресії

У німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на 4 тис. євро за російську пропагандистську наклейку загарбницької армії «Z» на склі автомобіля. Про це повідомляє DW.

Згідно з обвинуваченням, у березні, приблизно через місяць після початку російського вторгнення в Україну, чоловік прикріпив до заднього скла свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 із синьою літерою «Z» і проїхав із ним через Гамбург.

Прокурор встановив, що таким чином чоловік хотів висловити свою підтримку російській агресії проти України.

Суд наклав штраф у розмірі 80 денних ставок по 50 євро. Спочатку без публічного слухання було накладено лише штраф у розмірі 60 денних ставок. Проте оскільки чоловік подав апеляцію, відбувся публічний суд, який його й оштрафував на 4 тисячі євро. Вирок ще не набрав законної сили, оскільки може бути оскаржений.

Тим часом, рашисти придумали нові символи для позначення техніки . Також російський кондитерський виробник прибрав літеру Z зі свого логотипу.

Читайте також: «Z». Історія рашистської свастики
Теги: суд Німеччина штраф чоловік вирок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Слідство підозрює Вячеслава Богуслаєва у співпраці з Росією
Суд обрав Богуслаєву запобіжний захід
24 жовтня, 19:33
Нині Андрій Задорожний перебуває в Україні і допомагає ЗСУ
Ексресторатор, який сидів в хорватському СІЗО, планує відсудити в України десятки мільйонів
24 жовтня, 21:23
Німеччина скоро передасть Україні ще дві РСЗВ MARS
Німеччина передасть Україні ще дві системи MARS II та гаубиці Panzerhaubitze
Вчора, 23:25

Соціум

Німецький суд оштрафував водія на €4 тис. за літеру «Z» на авто
Німецький суд оштрафував водія на €4 тис. за літеру «Z» на авто
«Вагнер» вербує вояків з Афганістану на війну в Україні – Foreign Policy
«Вагнер» вербує вояків з Афганістану на війну в Україні – Foreign Policy
В Ірані ліквідовано полковника, який доставляв дрони Shahed-136 до Росії
В Ірані ліквідовано полковника, який доставляв дрони Shahed-136 до Росії
Не мився понад пів століття. В Ірані помер «найбрудніший чоловік у світі» (фото)
Не мився понад пів століття. В Ірані помер «найбрудніший чоловік у світі» (фото)
Бренди Zara та Bershka відновлять роботу в Росії
Бренди Zara та Bershka відновлять роботу в Росії
У Росії сталася масштабна пожежа на складі (відео)
У Росії сталася масштабна пожежа на складі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
389K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
39K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
35K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
34K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
25K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
23K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту