Україна створить національну мережу заправок для електрокарів

Створення електричних заправок розвине інфраструктуру екотранспорту

В Україні буде створена національна мережа електричних зарядних станцій. Про це повідомив «Укргазбанк».

Першим кроком для реалізації відповідного проєкту стало підписання 17 червня 2022 року Меморандуму про партнерство та взаємодію між ДП «НАЕК «Енергоатом» та АБ «Укргазбанк».

«Сьогодні зроблений ще один важливий крок розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни», – зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час підписання документа.

За його словами, реалізація цього проєкту також сприяє виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації: «Ми пришвидшуємо досягнення вуглецевої нейтральності економіки України, а також зменшення забруднення навколишнього природного середовища».

Заступник Голови правління «Укргазбанку» Денис Чернишов зазначив, що фінансування проєктів, пов’язаних з ефективним використанням енергоресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля були і залишаються одними з пріоритетних напрямків роботи банку.

«Цей проєкт є вкрай важливим, як з точки зору розвитку інфраструктури електричного транспорту, так і у контексті забезпечення паливної безпеки держави за рахунок впровадження інноваційних технологій та мінімізації шкоди навколишньому середовищу. Ми впроваджуємо дійсно масштабний проєкт, в якому вбачаємо одну з перших ластівок на шляху інноваційної трансформації транспортної інфраструктури України до Європейських екологічних стандартів. Особливо враховуючи, що атомна енергія – це низьковуглецеве джерело енергії, що відіграє важливу роль у запобіганні викидам CO2», – наголосив Денис Чернишов.

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