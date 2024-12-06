В Україні обвалився ринок уживаних автомобілів

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тисяч легкових авто

Ринок уживаних автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону, в листопаді показав негативну динаміку. Причому результат виявився найнижчим у звітному періоді. Про це повідомляє «Укравтопром».

У звітному періоді було ввезено та поставлено на облік 14 700 автомобілів з пробігом, що на 33% менше від торішнього результату. У порівнянні з показником попереднього місяця, падіння склало 10%. Найбільша частка у цьому сегменті належала бензиновим машинам – 46%. На дизельні припало 26%, а на електрокари – 20%. Найменше українські автомобілісти обирали гібриди та машини з ГБО – 4%.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей листопада увійшли:

Volkswagen Golf – 873 реєстрації;

Renault Megane – 609 реєстрацій;

Skoda Octavia – 520 реєстрацій;

Volkswagen Passat – 419 реєстрацій;

Volkswagen Tiguan – 399 реєстрацій;

Nissan Leaf – 384 реєстрацій;

Audi Q5 – 376 реєстрацій;

Tesla Model 3 – 301 реєстрація;

Tesla Model Y – 298 реєстрацій;

Nissan Rogue – 293 реєстрації.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тисяч легкових авто, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, що у 2024 році пік замовлень таксі в Україні припадав на вечірній час – з 19:00 до 20:00. Увечері люди найчастіше викликають таксі, адже саме в цей час вони завершують робочий день, повертаються додому або поспішають на вечірні заходи.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Такі курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».