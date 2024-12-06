Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні обвалився ринок уживаних автомобілів

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні обвалився ринок уживаних автомобілів
фото з відкритих джерел

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тисяч легкових авто

Ринок уживаних автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону, в листопаді показав негативну динаміку. Причому результат виявився найнижчим у звітному періоді. Про це повідомляє «Укравтопром».

У звітному періоді було ввезено та поставлено на облік 14 700 автомобілів з пробігом, що на 33% менше від торішнього результату. У порівнянні з показником попереднього місяця, падіння склало 10%. Найбільша частка у цьому сегменті належала бензиновим машинам – 46%. На дизельні припало 26%, а на електрокари – 20%. Найменше українські автомобілісти обирали гібриди та машини з ГБО – 4%.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей листопада увійшли:

  • Volkswagen Golf – 873 реєстрації;
  • Renault Megane – 609 реєстрацій;
  • Skoda Octavia – 520 реєстрацій;
  • Volkswagen Passat – 419 реєстрацій;
  • Volkswagen Tiguan – 399 реєстрацій;
  • Nissan Leaf – 384 реєстрацій;
  • Audi Q5 – 376 реєстрацій;
  • Tesla Model 3 – 301 реєстрація;
  • Tesla Model Y – 298 реєстрацій;
  • Nissan Rogue – 293 реєстрації.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тисяч легкових авто, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, що у 2024 році пік замовлень таксі в Україні припадав на вечірній час – з 19:00 до 20:00. Увечері люди найчастіше викликають таксі, адже саме в цей час вони завершують робочий день, повертаються додому або поспішають на вечірні заходи.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Такі курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».

Читайте також:

Теги: ринок машини автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Mercedes виробляє «папамобіль» уже протягом ста років
Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (відео)
Вчора, 13:35
Ринок житла у країнах ЄС поступово трансформується
Як змінився ринок житла в Європі: де найдорожче і найдешевше
3 грудня, 04:20
Зеленський переконаний, шо Путін програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз
Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги
28 листопада, 20:19
Детективи БЕБ провели обшуки у представників благодійних фондів
«Завезли сотні авто під виглядом допомоги військовим». На Львівщині викрито благодійні фонди
25 листопада, 12:48
В окупованому Бердянську біля порту пролунали вибухи
В окупованому Бердянську біля порту пролунали вибухи
23 листопада, 03:20
Окупанти намагалися штурмувати позицію, яку утримують бійці Краматорського прикордонного загону
Прикордонники відбили штурм росіян на Вовчанському напрямку
17 листопада, 15:49
Протестувальники згодом прорвалися на територію парламенту, і за допомогою машини знесли частину паркану
В Абхазії тривають протести проти угоди з РФ. Затосовуються димові шашки, є сутички
15 листопада, 12:44
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2024 року
12 листопада, 00:00
Українська металургія потребує рівних умов для конкуренції на ринку ЄС – Метінвест
Італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат в Росії
11 листопада, 14:16

Авто

В Україні обвалився ринок уживаних автомобілів
В Україні обвалився ринок уживаних автомобілів
Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС
Китайські автовиробники знайшли варіант обходу тарифів ЄС
Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу
Майже 80% українців не можуть здати «на права» з першого разу
Tesla поставила на паузу виробництво Cybertruck
Tesla поставила на паузу виробництво Cybertruck
Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (відео)
Папа Римський отримав новий електричний «папамобіль» від Mercedes (відео)
Один з найбільших виробників мотоциклів у світі на грані банкрутства
Один з найбільших виробників мотоциклів у світі на грані банкрутства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
39K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
28K
Російські хакери захопили українські телеканали
24K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
8016
«Я сам до вас приїхав». Алієв прибув до Курської області і звернувся до ФСБ

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua