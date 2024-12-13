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Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
фото: media.toyota.co.uk

Вперше за багато років у статистику не потрапив жоден автомобіль німецького бренду

За підсумками 9 місяців з початку року Toyota Corolla стала лідером світового ринку нових авто, незважаючи на зменшення продажів відносно аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє «Укравтопром».
 
Аналітики зазначають, що більшість популярних машин продемонстрували спад продажів порівняно з минулим роком. Також вперше за багато років у статистику не потрапив жоден автомобіль німецького бренду. До десятки потрапило два електромобілі та кілька гібридів.

Перелік ТОП-10 моделей за продажами у 2024 році виглядає таким чином:

  • Toyota Corolla – 901 991 од. (-1,9%);
  • Tesla Model Y – 865 868 од. (-6,5%);
  • Toyota RAV4 – 836 258 од. (+13,7%);
  • Ford F-Series – 733 754 од. (-1,3%);
  • Honda CR-V – 601 374 од. (+5,9%);
  • Chevrolet Silverado – 525 193 од. (-0,5%);
  • Hyundai Tucson – 497 606 од.(-2,4%);
  • Toyota Camry – 474 973 од. (-8,9%);
  • Kia Sportage – 448 693 од. (+4,9%);
  • BYD SONG – 442 275 од. (+42,2%).

Нагадаємо, що впродовж листопада в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня 2024 року споживча активність на авторинку зменшилась на 10%.

Для порівняння, всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тисяч уживаних легкових авто, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, що у 2024 році пік замовлень таксі в Україні припадав на вечірній час – з 19:00 до 20:00. Увечері люди найчастіше викликають таксі, адже саме в цей час вони завершують робочий день, повертаються додому або поспішають на вечірні заходи.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури запускає безплатні курси керуванням автобусами для жінок. Такі курси від Мінінфраструктури охоплять кілька регіонів. Детально про новий урядовий проєкт йдеться у матеріалі «Главкома».

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Теги: таксі Електромобілі автомобіль

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