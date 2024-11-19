Президент повідомив, коли розпочнуться засідання Технологічної ставки

Україна впроваджує формат Технологічної ставки

Регулярні засідання Технологічної ставки, спрямовані на забезпечення безперебійної роботи вітчизняного оборонно-промислового комплексу, розпочнуться із грудня. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді.

«Зброя в Плані стійкості. Для цього в Україні впроваджується формат Технологічної ставки. У цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців та найкорисніші технологічні ідеї», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що перше засідання цієї ставки відбудеться вже на початку грудня.

Також президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді заявив, що наразі влада не збирається знижувати мобілізаційний вік.