В Україні зникне «бюджетна» марка автомобілів. Чи варто поспішати купувати машину?

Один з найдешевших автомобілів в Україні Ravon R2

В Україні зникне Ravon – узбекистанський бренд, під яким продаються бюджетні автомобілі

У найближчому майбутньому в Україні зникнуть автомобілі під брендом Ravon. Це узбекистанський бренд, під яким випускають недорогі автомобілі на спільному підприємстві з американським концерном General Motors.

Українцям Ravon відомий за такими моделями, як R2, R4 та Nexia R3. Найдешевшу з них можна купити менш ніж за $10 тисяч. Дешевше в Україні коштують лише російські «Лади».

За даними «Главкома», зараз українське представництво виробника розпродає останні автомобілі під брендом Ravon. Також компанія вже перейменувала свою сторінку у соціальній мережі Facebook.

Але тим, хто збирався купити автомобіль цього виробника, не варто засмучуватися. Автомобілі з Узбекистану і надалі поставлятимуться в Україні. Проте продаватимуться вони під другим брендом – Chevrolet (марка належить концерну General Motors).

Власне автомобілі під новим брендом вже доступні у українських дилерів. Так, наприклад, Ravon R2 «перевдягнувся» у Chevrolet Spark, Ravon R4 – у Chevrolet Cobalt, а Ravon R3 – у Chevrolet Nexia.

Як раніше припускав «Главком», імпортер, судячи з усього, вирішив змінити марку авто для українського ринку, адже для багатьох українців бренд Chevrolet є більш впізнаним ніж Ravon.

Нагадаємо, що у минулому одним з найбільш популярних бюджетних автомобілів в Україні була Chevrolet Aveo. Цю модель було побудовано на базі не менш відомого в Україні Daewoo Lanos, який пізніше випускався під маркою ЗАЗ. Жоден з цих автомобілів вже не випускається.

Нещодавно також з’явилася інформація про повернення ще одного легендарного бюджетного автомобіля. Детальніше про це – за посиланням.