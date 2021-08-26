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    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)

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    Компактний міський електромобіль Chery QQ - Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)
    Компактний міський електромобіль Chery QQ
    Фото: Chery

    Chery оприлюднила перші фото нового покоління QQ – бюджетного хетчбека, який колись в Україні був найбільш доступним автомобілем. Китайці не тільки кардинально змінили зовнішність моделі, а й перевели її на електричну тягу

    Мабуть, кожен український автомобіліст пам’ятає такий дивакуватий автомобіль, як Chery QQ. Він мав репутацію, м’яко кажучи, не дуже якісної машини. Але у нього була одна велика перевага – це був найдоступніший автомобіль в Україні.

    Багато років тому QQ зник з українського ринку. Проте зовсім скоро він може повернутися. Причому зовсім у новому виконанні – Chery оприлюднила фотографії хетчбека наступного покоління.

    Якщо перша генерація Chery QQ була фактично копією Daewoo Matiz, то її наступниця немає з «корейцем» нічого спільного. Більш того, відтепер це електромобіль.

    QQ оснащується одним електродвигуном. Його віддача становить всього 27 кінських сил. А ось про ємність батареї і запас ходу поки немає ніякої інформації.

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    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)
    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)
    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)
    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)
    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)
    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)
    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)

    Чи буде електрична Chery QQ продаватися в Україні, сказати важко. Але компанія останнім часом дуже активна на нашому ринку, про що свідчить статистика продажів. Тож можна припустити, що китайці наважаться запропонувати новинку українцям.

    Треба відзначити, що компактні міські електромобілі стають дедалі популярнішими. Буквально за останні декілька днів дебютували одразу дві подібні моделі – Opel Rocks-e та City One.

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    Теги: Електромобілі Chery Chery QQ
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    Автомобіль, що був найдешевшим в Україні, повертається. Тепер він електричний (фото)