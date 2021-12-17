«Вбивця» Toyota Prado? В Україну їде новий китайський позашляховик (фото)

Китайська марка Haval привезе в Україну абсолютно нову модель – повнопривідний позашляховик Dargo, який, можливо, позмагається за покупця з легендарним Toyota Land Cruiser Prado

В Україні з’явиться новий позашляховик – Dargo, який продаватиметься під маркою Haval. Остання у нас не дуже популярна. Але китайці не втрачають надію, закріпитися на нашому ринку за рахунок всюдихідних моделей, які останнім часом дуже популярні серед українців.

Що відомо про новинку

Про новинку відомо небагато. Це абсолютно нова модель. Нещодавно її продажі стартували в Китаї. До речі, на батьківщині ця модель називається Big Dog, тобто, «великий собака».

А ось Україна, як стверджує місцеве представництво бренду, стане першою країною, до якої китайський «собака» добіжіть першим у Євроазіатському регіоні.

Силовий агрегат анонсований всього один. Це дволітровий бензиновий мотор потужністю 192 кінські сили. Також до складу агрегату увійде «мокрий» семиступінчастий «робот» з двома зчепленнями і повноприводна трансмісія з електронним блокуванням диференціалів.

Дорожній просвіт – 200 міліметрів. Це приблизно, як у популярного в Україні Renault Duster.

Завдовжки автомобіль – 4,62 метра. Тобто, він більший ніж, наприклад, Toyota RAV4 або Mazda CX-5. Однак менший за Toyota Land Cruiser Prado.

За попередньою інформацію, новинка з’явиться в Україні у березні 2021 року. Ціни ще не оголошено.

Конкуренти

Haval Dargo робить ставку на всюдихідні характеристики. З цієї точки зору, логічно було б називати основними конкурентами новинки Renault Duster та Suzuki Vitara. Однак обидва кросовери помітно менші за габаритами. Особливо останній.

Не виключно, що китайці націлилися на аудиторію Land Cruiser Prado. Однак аудиторія Toyota в Україні дуже віддана. І переконати її купити невідомий автомобіль замість легендарного позашляховика, м’яко кажучи, буде важко.

До речі, Haval Dargo – не єдина китайська новинка, яка з’явиться в Україні наступного року. Про іншу цікаву новинку «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.