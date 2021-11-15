Анонсовано перший військовий електромобіль. Його готують для армії США

Збройні сили США вперше закуплять електромобілі для проведення військових операцій у зоні бойових дій

Електромобілі нарешті дістануться до армії. Першою країною, яка візьме електричну машину на озброєння, стануть США. Збройні сили країни замовили розробку спеціального електрокара, який зможе брати участь у військових операціях у зоні бойових дій.

Як повідомляє американське видання CNBC, розроблятиме електромобіль для американських військових підрозділ концерну General Motors – GM Defense.

Для створення бойової машини GM використовує платформу та силову установку електричного пікапа Hummer EV, який дебютував минулого року. В Україні ця новинка офіційно не продається.

Для військових створять електричну легку розвідувальну машину, яка скорочено називається eLRV. Новинку буде розроблено за військовими специфікаціями, тому на громадянський «Хаммер» вона не буде схожа.

Складання прототипів бойової машини концерн розпочне вже наступного року. Пентагон вже визначився із специфікаціями для прототипів, а серійне виробництво машин, якщо Міноборони США все влаштує, має розпочатися до 2025 року.

Військовий електричний Hummer виконуватиме розвідувальні завдання в умовах бойових дій та інші допоміжні операції. Його головною перевагою має бути безшумність та економічність.

Електричний Hummer EV дебютував у жовтні 2021 року. Пікап оснащується тримоторною силовою установкою потужністю 1014 кінських сил. На одній зрадці він проїжджає близько 565 кілометрів. А до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) розганяється за три секунди.

Коштує такий електромобіль понад $100 тис.