Найпопулярніший позашляховик в Україні отримав розкішного конкурента (фото)

Китайська Great Wall показала новий рамний позашляховик, який конкуруватиме з Toyota Land Cruiser

Концерн Great Wall презентував рамний позашляховик з «брутальною» назвою Tank 500. Автомобіль конкуруватиме з лінійкою всюдиходів Toyota Land Cruiser, які дуже популярні в Україні. А наймолодший представник японською родини – Prado – взагалі входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів країни.

У списку оснащення топової версії Tank 500:

інформаційно-розважальний комплекс з гігантським 14,6-дюймовим тачскріном;

віртуальна 12,3-дюймова панель приладів;

електрорегулювання передніх крісел;

чотири зони клімату – на другому ряді настройки температури і інтенсивності обдування відображаються на 7-дюймовому екрані.

Спинки сидінь другого ряду регулюються по куту нахилу, передбачений підлокітник-трансформер і автоматичне складання крісел третього ряду, причому в багажнику утворюється рівна підлога.

У топ-версії салон оброблений двоколірною шкірою, деревом і алюмінієм, є панорамний дах, «преміальна» аудіосистема, система автоматичного паркування і матричні світлодіодні фари.

Tank 500 може долати брід глибиною 800 міліметрів в має дорожній просвіт 224 міліметри. Довжина від бампера до бампера досягає 5070 міліметрів, ширина і висота - 1934 і 1905 міліметрів відповідно.

Під капотом – 354-сильний бензиновий 3-літровий V6, який поєднується з 9-ступінчастим «автоматом» і системою повного приводу.

Передня підвіска незалежна, пружинна, ззаду - нерозрізний міст. Передбачені блокування міжколісних і міжосьового диференціалів.

Чи буде Tank 500 продаватися в Україні, невідомо. Але в цілому Great Wall присутній у нашій країні. У нас концерн представлено брендом Haval. Щоправда, він поки що не дуже популярний серед українців.