Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень

Нове покоління Ranger Rover – найпопулярнішого позашляховика серед українських зірок – зможе їздити на водні

Нове покоління Range Rover – позашляховика, який користується високим попитом серед українських зірок і політиків – зможе їздити на водні. Про це повідомляє британське видання з посиланням на керівництво Land Rover.

В інтерв'ю виданню директор з програм Land Rover Нік Міллер підтвердив, що архітектура автомобіля передбачає використання і водневої силової установки.

Відомо, що система на паливних елементах вже проходить випробування на іншій моделі компанії – Land Rover Defender. Прем'єра прототипу Range Rover на водні має відбутися в найближчому майбутньому. А серійний автомобіль з'явиться не раніше 2024 модельного року.

Range Rover п’ятого покоління, який дебютував у жовтні 2021 року, побудовано на новій платформі. Її головна фішка – це підвіска, яка вміє змінювати кут задніх. Вони можуть відхилятися до 7,3 градусів по боках.

На малих швидкостях колеса повертаються у бік, протилежний переднім колесам. А на швидкостях понад 50 кілометрів на годину – в той самий бік, що і передні колеса. Це дозволяє поліпшити маневреність автомобіля.

Для українців, у деякому сенсі, це культовий автомобіль. Адже його обирає багато публічних людей: від зірок естради до політиків.

Так, наприклад, у далекому 2016 році Range Rover купив собі і Володимир Зеленський, тоді ще лідер студії «Квартал 95». Цей автомобіль можна знайти і у декларації Зеленського-президента.

Раніше у володінні автомобілем такої саме моделі зізнавався Святослав Вакарчук.

На такому саме автомобілі була помічена і Тіна Кароль.