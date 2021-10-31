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    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень

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    Range Rover отримає водневу силову установку - Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Range Rover отримає водневу силову установку
    Фото: Land Rover

    Нове покоління Ranger Rover – найпопулярнішого позашляховика серед українських зірок – зможе їздити на водні

    Нове покоління Range Rover – позашляховика, який користується високим попитом серед українських зірок і політиків – зможе їздити на водні. Про це повідомляє британське видання з посиланням на керівництво Land Rover.

    В інтерв'ю виданню директор з програм Land Rover Нік Міллер підтвердив, що архітектура автомобіля передбачає використання і водневої силової установки.

    Відомо, що система на паливних елементах вже проходить випробування на іншій моделі компанії – Land Rover Defender. Прем'єра прототипу Range Rover на водні має відбутися в найближчому майбутньому. А серійний автомобіль з'явиться не раніше 2024 модельного року.

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    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень
    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень

    Range Rover п’ятого покоління, який дебютував у жовтні 2021 року, побудовано на новій платформі. Її головна фішка – це підвіска, яка вміє змінювати кут задніх. Вони можуть відхилятися до 7,3 градусів по боках.

    На малих швидкостях колеса повертаються у бік, протилежний переднім колесам. А на швидкостях понад 50 кілометрів на годину – в той самий бік, що і передні колеса. Це дозволяє поліпшити маневреність автомобіля.

    Для українців, у деякому сенсі, це культовий автомобіль. Адже його обирає багато публічних людей: від зірок естради до політиків.

    Так, наприклад, у далекому 2016 році Range Rover купив собі і Володимир Зеленський, тоді ще лідер студії «Квартал 95». Цей автомобіль можна знайти і у декларації Зеленського-президента.

    Раніше у володінні автомобілем такої саме моделі зізнавався Святослав Вакарчук.

    На такому саме автомобілі була помічена і Тіна Кароль.

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    Теги: водень Land Rover позашляховики
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    Улюблений позашляховик українських зірок переведуть на водень