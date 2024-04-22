Нардепка Безугла передумала покидати фракцію «Слуга народу»
Безугла: «Далеко не все подобається, але спробую покращити, що в моїх силах»
Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції «Слуга народу». Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
«Вирішила залишитися у фракції Верховна Рада України СН (Слуга народу - ред.), щоб не підводити Президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію», – наголосила Мар’яна Безугла.
За її словами, не всі події та процеси у фракції їй довподоби, проте вона обіцяє покращити те, що в її силах. Також Безугла додала, що у партію «Слуга народу» повертатися не буде.
Нагадаємо, у січні 2023 року Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу».
«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – заявила Безугла.
Згодом народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звинуватила депутатку від партії «Слуга народу» Мар'яну Безуглу в тому, що вона не виконала свою обіцянку щодо виходу із фракції.
На початку січня Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу». Згодом, з партії її виключили, проте вона залишалася у складі фракції. Нардепка Геращенко дослідила це питання і повідомила, що для виходу із фракції «Слуга народу» Безугла не писала жодних заяв.
Коментарі — 0