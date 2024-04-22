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Нардепка Безугла передумала покидати фракцію «Слуга народу»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Нардепка Безугла передумала покидати фракцію «Слуга народу»
Безугла наголосила, що до партії «Слуга Народу» повертатися не буде
фото: Mariana Bezuhla

Безугла: «Далеко не все подобається, але спробую покращити, що в моїх силах»

Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що залишається у фракції «Слуга народу». Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Вирішила залишитися у фракції Верховна Рада України СН (Слуга народу - ред.), щоб не підводити Президента у важкі часи. Можна було б скандалити, вимагати, щоб одну саме мене відпустили, але навіщо. Якщо просять не хитати і так складну ситуацію», – наголосила Мар’яна Безугла.

За її словами, не всі події та процеси у фракції їй довподоби, проте вона обіцяє покращити те, що в її силах. Також Безугла додала, що у партію «Слуга народу» повертатися не буде.

Нагадаємо, у січні 2023 року Мар’яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу».

«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», – заявила Безугла.

Згодом народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звинуватила депутатку від партії «Слуга народу» Мар'яну Безуглу в тому, що вона не виконала свою обіцянку щодо виходу із фракції. 

На початку січня Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу». Згодом, з партії її виключили, проте вона залишалася у складі фракції. Нардепка Геращенко дослідила це питання і повідомила, що для виходу із фракції «Слуга народу» Безугла не писала жодних заяв.

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Теги: Верховна Рада партії Facebook фракція Мар’яна Безугла

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