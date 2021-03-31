Відома марка автомобілів змінить назву

Німецький виробник автомобілів раптом вирішив змінити назву своїх автомобілів на більш «електричну»

Всесвітньовідомий виробник автомобілів вирішив «відредагувати» назву своїх автомобілів. Мова йде про Volkswagen. У найближчому майбутньому його автомобілі будуть називатися Voltswagen.

Тобто, у назві зміниться лише одна буква: k замінять на t.

На перший погляд нововведення здається якоюсь дурницею. Але логіка у такій заміні є. Справа в тому, що Volkswagen хоче підкреслити своє електричне майбутнє. Тому німці вирішили замінити Volk, тобто «народ», на Volt, який асоціюється з електрикою.

Щоправда, така назва буде використовуватися далеко не у всіх країнах. Вже у травні 2021 року нове ім’я отримає, наприклад, представництво в США. І це зрозуміло. Адже ми пам’ятаємо, що саме американці спіймали Volkswagen на маніпуляціях з викидами двигунів.

Тож тепер німці хочуть показати, що вони білі та «вольтисті».

Volkswagen ID.4

Представники компанії повідомили, що зміна назви приурочена до виходу на американський ринок нової «зеленої» моделі - компактного електричного кросовера ID.4.

Volkswagen ID.4 оснащується моторами потужністю від 148 до 306 кінських сил і може проїжджати без підзарядки до 530 кілометрів. В Україні ця модель офіційно не представлена.