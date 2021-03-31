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    Відома марка автомобілів змінить назву

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    Volkswagen перейменують в Voltswagen - Відома марка автомобілів змінить назву
    Volkswagen перейменують в Voltswagen

    Німецький виробник автомобілів раптом вирішив змінити назву своїх автомобілів на більш «електричну»

    Всесвітньовідомий виробник автомобілів вирішив «відредагувати» назву своїх автомобілів. Мова йде про Volkswagen. У найближчому майбутньому його автомобілі будуть називатися Voltswagen.

    Тобто, у назві зміниться лише одна буква: k замінять на t.

    На перший погляд нововведення здається якоюсь дурницею. Але логіка у такій заміні є. Справа в тому, що Volkswagen хоче підкреслити своє електричне майбутнє. Тому німці вирішили замінити Volk, тобто «народ», на Volt, який асоціюється з електрикою.

    Щоправда, така назва буде використовуватися далеко не у всіх країнах. Вже у травні 2021 року нове ім’я отримає, наприклад, представництво в США. І це зрозуміло. Адже ми пам’ятаємо, що саме американці спіймали Volkswagen на маніпуляціях з викидами двигунів.

    Тож тепер німці хочуть показати, що вони білі та «вольтисті».

    Volkswagen ID.4
    Volkswagen ID.4

    Представники компанії повідомили, що зміна назви приурочена до виходу на американський ринок нової «зеленої» моделі - компактного електричного кросовера ID.4.

    Volkswagen ID.4 оснащується моторами потужністю від 148 до 306 кінських сил і може проїжджати без підзарядки до 530 кілометрів. В Україні ця модель офіційно не представлена.

    Теги: Volkswagen
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