У ДТП на Вінниччині постраждали двоє дітей
У Вінницькій області зіткнулися два автомобілі
Ввечері 15 лютого у Жмеринці сталася ДТП за участі двох автомобілів. П’яний водій Geely виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Skoda. Внаслідок зіткнення постраждали двоє дітей 14 і 11 років – пасажири автомобіля Skoda. Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.
На місці події слідчо-оперативна група поліції провела першочергові слідчі дії. Освідування на стан сп'яніння зафіксувало 1,3 проміле алкоголю в організмі водія Geely. Крім того, у нього відібрані зразки крові для проведення експертизи.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодженняя отримали неповнолітні пасажири Skoda віком 14 та 11 років. Після надання медичної допомоги діти продовжуватимуть лікування амбулаторно.
Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.
На початку місяця у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на хлопця, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Потерпілого госпіталізували до лікарні.
Раніше у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина. Близько 21-ї години вечора 30 січня по вулиці Мури автомобіль Chevrolet збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
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