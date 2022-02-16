Чи витримає «Дія» потужні кібератаки: відповідь міністра

Федоров відповів, чи не «ляже» портал у разі повторення хакерського нападу

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що «Дія» перебуває в безпеці, працювала та працює стабільно. Так урядовець під час телемарафону до Дня Єдності відповів на запитання про те, чи не ляже «Дія» в контексті учорашніх кібератак.

«Дія» працювала і працює стабільно. Вчора була взагалі безпрецедентна атака на інформаційні ресурси, на «Дію». Ми були готові до цього, ми готувалися, ми розуміли, що так відбуватиметься. Швидкість розвитку цифрових сервісів… Ну такого не було в історії України. Звичайно, ми були готові. Ми працюємо 24/7. Справді витрачаються мільйони доларів, щоб так атакувати», – розповів Федоров.

Він запевнив, що під час кібератак відбувалася злагоджена робота.

«Я можу впевнено сказати, що ми розуміємо ту відповідальність, яку несемо в країні, будуючи цифрову державу, і для нас це справді виклик – настільки багато часу приділяти кібербезпеці. Але ми це робимо, інвестуємо в це час наших фахівців, бізнесу, і ми готові до будь-якого сценарію, я підтверджую ці слова», – сказав міністр.

Він наголосив, що «Дія» не зберігає персональні дані.

«Все побудовано таким чином, що всі дані розташовані в різних реєстрах, по суті декомпозована система для векторів атаки. Дуже важко атакувати паралельно всі реєстри. Ми захищаємо «Дію», паралельно захищаємо кожен реєстр і будуємо нові правила, щоб бути готовими і через рік, і через два», – пояснив Федоров.

Як відомо, кібератака на банки та урядові сайті, яку хакери здійснили 15 лютого, стала найбільшою в історії України.

Сьогодні, 16 лютого, триває DoS-атака на сайт Міністерства оборони України. Трафік порталу направили на сервіс захисту у США. Додамо, що 16 лютого на українців здійснюється хакерська атака через Facebook.

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, припинив працювати офіційний сайт Міністерства оборони. Не відкривався й сайт Збройних сил України. Згодом у ніч на 16 лютого в роботі сайтів державних органів знову виникли перебої.

Зазначимо, клієнти державної банківської структури Ощадбанк скаржилися, що 15 лютого у роботі електронних сервісів банку відбувся масштабний збій.

Клієнти державного ПриватБанку повідомляли про масштабний збій в роботі електронних сервісів закладу. Зокрема, станом на вечір 15 лютого у багатьох клієнтів банку не працював додаток «Приват24» на мобільних пристроях, також не завжди вдалося зайти до особистого кабінету на сайті банку.

Також портал «Дія» потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт приблизно о 20:00. Співзасновник «Монобанку» Олег Гороховський повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю.

Уночі 16 лютого сталася чергова кібератака: низка сайтів держорганів працювала з перебоями. Згодом стало відомо, що роботу банківських вебресурсів відновлено. Також Міноборони прокоментувало атаку на свої ресурси. Нагадаємо, США пропонують допомогу в розслідуванні кібератаки на Україну – Reuters.

Читайте також: