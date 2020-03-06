Які моделі претендують на звання кращого автомобіля в світі 2020



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Mazda CX-30

Оголошені фіналісти конкурсу «Всесвітній автомобіль року 2020»

Журі конкурсу «Всесвітній автомобіль року» обрало фіналістів, які поборються за приз в 2020 році. У трійку лідерів увійшли дві моделі Mazda і кросовер Kia. У виборі фіналістів брали участь 86 журналістів з різних країн світу.

У фінал конкурсу потрапили такі моделі як Mazda 3, а також два кросовер: Mazda CX-30 та Kia Telluride.

За перемогу в номінації «Кращий міський автомобіль» поборються електричні Kia Soul та MINI Cooper, а також компактний кросовер Volkswagen T-Cross.

Кращим розкішним автомобілем може стати Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 або Porsche Taycan.

Porsche Taycan

Також буде вручена премія за кращий автомобільний дизайн. У цю номінацію журі включило Mazda 3, а також переможця премії «Автомобіль року в Європі» Peugeot 208 і електрокар Porsche Taycan.

Володар звання кращого спортивного автомобіля року в світі вже майже визначено - приз в будь-якому випадку дістанеться марці Porsche. В цьому році в номінації представлені тільки моделі штутгартской марки: 718 Boxster Spyder / Cayman GT4, 911 і Taycan.

Переможців повинні оголосити 8 квітня на автосалоні в Нью-Йорку. Якщо американську виставку вирішать закрити, як і Женевське моторшоу, то фінал церемонії перенесуть в онлайн.