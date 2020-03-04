Експерти назвали автомобіль року в Європі 2020



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Peugeot 208 2020 модельного року

Автомобільні експерти визначали переможця конкурсу «Автомобіль року в Європі 2020»

В Європі визначили переможця конкурсу «Автомобіль року 2020». Кращого серед кращих обирало журі, до складу якого увійшли 60 журналістів з 23 європейських країн.

Перемогу здобув Peugeot 208. Нове покоління хєтчбека дебютувало минулого року. А вже навесні 2020-го його продажі стартують в Україні.

Peugeot 208 цікавий тим, що тепер автомобіль буде доступний також в повністю електричному виконанні. Зовні електромобіль практично нічим не відрізняється від свого бензинового побратима.

«Зелена» версія 208-го оснащується електромотором потужністю 139 кінських сил. Агрегат харчується від батареї ємністю 50 кіловат-годин. Це дозволяє електромобілю проїжджати 340 кілометрів на одному заряді (по циклу WLTP).

Поки невідомо, скільки буде коштувати новий Peugeot 208, і чи доїде до України його електрична версія.

Друге місце дісталося електрокару Tesla Model 3. Минулого року седан став найпопулярнішим електромобілем в Європі. Але це не допомогло йому випередити свого суперника.

Трійку лідерів замикає ще одна «електричка» - Taycan. Це перший електромобіль в історії Porsche, який, до речі, офіційно представлений і в Україні.

Також на звання автомобіля року в Європі претендували такі моделі як: