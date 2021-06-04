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    Який вигляд матиме найочікуваніший автомобіль року (відео)

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    Тизер Kia Sportage нового покоління - Який вигляд матиме найочікуваніший автомобіль року (відео)
    Тизер Kia Sportage нового покоління
    Фото з відкритих джерел

    Kia Sportage нового покоління показали на реалістичній візуалізації

    Вже наступного тижня відбудеться світова прем’єра нового покоління Kia Sportage, зовнішність якого тримається у таємниці. В Україні - це один з бестселерів. Тож його поява стане найголовнішою подією року.

    Офіційні тизери від Kia надали можливість побачити ключові елементи дизайну майбутнього кросовера. А особливо вправному дизайнеру – створити реалістичні рендери авто. Наскільки вони точні, зможемо побачити вже зовсім скоро, адже виробник представить новинку 8 червня.

    Sportage п‘ятого покоління має заводський індекс NQ5. Кросовер матиме фірмову решітку радіатор «Ніс тигра», оточену фарами складної форми, як в останньої Оptima/K5. Нижній бампер нагадує новий електрокар Kia EV6. У профіль Sportage виглядає досить просто, маючи прості та чисті лінії кузову.

    Kia не розкрила жодних технічних деталей, але можна очікувати, що всі силові агрегати дістануться новому Sportage від спорідненого Hyundai Tucson. Якщо так, основними агрегатами будуть 1,6-літровий турбомотор та 2,5-літровий GDI. Швидше за все, в лінійці моторів також будуть один-два гібриди.

    До речі, нещодавно новий Sportage спіймали в Україні. Детально про це – за посиланням.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Kia Sportage
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    Який вигляд матиме найочікуваніший автомобіль року (відео)