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    Як виглядатиме новий позашляховик Toyota

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    Toyota Land Cruiser 300 - Як виглядатиме новий позашляховик Toyota
    Toyota Land Cruiser 300

    Вперше опубліковано відео Toyota Land Cruiser 300

    Toyota вже давно готує нове покоління рамного позашляховика Land Cruiser, який, за попередніми даними, отримає індекс 300. Власне, новинка вже готова до презентація. Про що свідчить її перше неофіційне відео.

    Інсайдери стверджують, що Land Cruiser збереже лонжеронну раму, нерозрізний задній міст, постійний повний привід із заниженою передачею і блокуванням міжколісних диференціалів.

    Однак на зміну архаїчному 6-швидкісного «автомату» прийде 10-ступінчаста коробка передач з гідротрансформатором. А сімейство моторів V8 поступиться місцем двигуну V6 з турбіною.

    Повна інформація про Toyota Land Cruiser 300 буде оприлюднена до кінця весни, адже, судячи з кількості випущених автомобілів, дослідне виробництво моделі вже почалося.

    В Україні Toyota Land Cruiser в модифікації Prado є найпопулярнішим позашляховиком.

    Теги: Toyota Land Cruiser
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