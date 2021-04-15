Яким буде нове покоління легендарного позашляховика Toyota Land Cruiser

Влітку 2021 року з’явиться нове покоління рамного позашляховика Toyota Land Cruiser, яке, скоріш за все, отримає індекс 300

Японський форум Kakaku оприлюднив подробиці про комплектації наступного покоління Toyota Land Cruiser від одного з дилерів. Новинка повинна з’явитись вже влітку 2021 року.

Як і минулі «Крузери», новий пропонуватиме на вибір два типи двигунів – бензиновий та дизельний.

Базові моделі матимуть:

3,5-літровий твін-турбо V6 потужністю 420 кінських сил;

трирядний салон;

ручні регулювання сидінь;

світлодіодні фари

18-дюймові колеса;

блокування заднього диференціалу – опція.

У другому рівні комплектації є люк на даху та розділене заднє сидіння 40:20:40.

Toyota Land Cruiser 300

Третій клас оснащення містить усе, що було у попередніх двох, плюс вентильовані передні сидіння, індивідуальні 18-дюймові диски та дерев’яне кермо.

На наступному рівні доступний 3,3-літровий турбодизель V6, що генерує 309 кінських сил. Обидва двигуни поєднані з 10-ступінчастим автоматом. Такі версії отримують 20-дюймові диски, вентильовані задні сидіння та покращену оптику.

Toyota Land Cruiser 300

Додатковий 12-дюймовий сенсорний екран замінює 9- або 10-дюймові мультимедійну систему, що встановлюється на молодших комплектаціях.

Крім того, програмне забезпечення для управління динамікою автомобіля та активна система підвіски стабілізатора повинні забезпечити дуже комфортну їзду.

Toyota Land Cruiser 300

Топова комплектація матиме позначення GR-S. Орієнтований на жорстке бездоріжжя, такий позашляховик буде позбавлений деяких систем комфорту на користь прохідності.

Блокування переднього та заднього диференціалів будуть для такої версії стандартними, як і 18-дюймові колеса з більшими позашляховими шинами.

Всі комплектації оснащені новою кнопкою запуску зі сканером відбитка пальця.

Toyota Land Cruiser 300

Немає жодної згадки про гібридну версію. Однак дилери очікує, що це відбудеться в 2022 році.

Виробництво бензинових моделей розпочнеться 1 липня 2021 року, а дизельні моделі стануть на конвеєр 19 липня для ринкового дебюту в серпні.

Джерело: 24 канал