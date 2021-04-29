  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Якою буде нова Skoda Fabia: перші зображення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Skoda Fabia 2022 - Якою буде нова Skoda Fabia: перші зображення
    Skoda Fabia 2022
    Фото: Skoda

    Чеська компанія вперше показала зображення салону нової Skoda Fabia

    За кілька тижнів до офіційної прем'єри чеська Skoda опублікувала перший ескіз інтер'єру Fabia четвертого покоління. Новий хетчбек отримає двоколірний салон, а також сучасну мультимедійну систему.

    У центральній частині салону з'явиться великий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. Крім того, нова Fabia отримає цифрову приладову панель Virtual Cockpit, яка раніше була доступна тільки для старших моделей бренду.

    Офіційна прем'єра хетчбека четвертого покоління очікується в найближчі кілька тижнів.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Якою буде нова Skoda Fabia: перші зображення
    Якою буде нова Skoda Fabia: перші зображення
    Якою буде нова Skoda Fabia: перші зображення
    Якою буде нова Skoda Fabia: перші зображення
    Якою буде нова Skoda Fabia: перші зображення

    Минулого тижня компанія також опублікувала ескізи майбутньої Fabia, які дозволяють детально розглянути передню оптику і задні ліхтарі. Тоді ж стало відомо, що новий хетчбек отримає повністю світлодіодну передню оптику і задні LED-ліхтарі.

    Теги: Skoda
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies