Якою буде нова Skoda Fabia: перші зображення

Чеська компанія вперше показала зображення салону нової Skoda Fabia

За кілька тижнів до офіційної прем'єри чеська Skoda опублікувала перший ескіз інтер'єру Fabia четвертого покоління. Новий хетчбек отримає двоколірний салон, а також сучасну мультимедійну систему.

У центральній частині салону з'явиться великий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи. Крім того, нова Fabia отримає цифрову приладову панель Virtual Cockpit, яка раніше була доступна тільки для старших моделей бренду.

Офіційна прем'єра хетчбека четвертого покоління очікується в найближчі кілька тижнів.

Минулого тижня компанія також опублікувала ескізи майбутньої Fabia, які дозволяють детально розглянути передню оптику і задні ліхтарі. Тоді ж стало відомо, що новий хетчбек отримає повністю світлодіодну передню оптику і задні LED-ліхтарі.