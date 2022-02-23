Зеленський анонсував «бензинові» пільги. Чи подешевшає пальне в Україні?

Влада обіцяє знизити податки, які сплачують імпортери нафтопродуктів. Але чи призведе це до падіння цін на пальне?

Президент Володимир Зеленський анонсував програму економічного патріотизму. Вона має допомогти не тільки бізнесу, але і простим громадянам України. Наприклад, програма передбачає зниження ставки податку на додану вартість на бензин та дизель на 13 відсоткових пункти – з 20% до 7%.

І тут виникає декілька питань:

перше : чи дійсно зниження ПДВ призведе до падіння цін на пальне?

: чи дійсно зниження ПДВ призведе до падіння цін на пальне? друге: чи дійсно зменшення ПДВ на 13% – це все, що може зробити влада для енергетичної безпеки країни?

Cпробуємо відповіти на ці питання.

Чи дійсно подешевшає пальне

На перший погляд, все дуже просто: влада знижує ПДВ на 13%, відповідно знижується і ціна на пальне. За останніми даними, середня вартість бензину в Україні – 33,74 грн за літр. Це означає, що А-95 може приблизно подешевшати на 4,4 грн – до 29,34 грн.

Але на практиці зниження податків компенсується постійним зростанням цін на пальне, яке в Україні дорожчає вже вп’яте з початку 2022 року. Останнє суттєво зростання цін відбулося 16 лютого.

У подальшому зліт цін на стелах АЗС може стати ще більш стрімким. Це станеться, якщо Росія та Білорусь вирішать зупинити поставки нафтопродуктів в Україні. Наскільки наша країна залежить від російського та білоруського пального «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Чи може держава ще більше знизити податки

Податок на додану вартість, який складає 20%, – це найбільший платіж, який лягає на плечі покупців пального. Але він далеко не єдиний. Насправді, в одному літрі пального різні податки складають більше третини вартості. Такі дані ще минулого року оприлюднила мережа АЗС ОККО.

«Тільки задумайтеся, в ціні одного літра бензину близько 35% – це податки», – стверджував маркетинг-директор ОККО Василь Дмитрів.

Тобто, якщо зараз літр А-95 в середньому коштує 33,74 грн за літр, то його вартість без податків складає 21,85 грн.

З кожного літру бензину держава забирає приблизно 11,85 грн, якщо виходити з цін, які були оприлюднені 16 лютого. А це означає, що державі ще є куди знижувати податки на пальне. З іншого боку, частина цих грошей, у тому числі, йде на фінансування української армії.