Apple знову виплатить Samsung штраф

Компанія Apple порушила умови угоди з Samsung

Американська компанія Apple виплатить Samsung штраф за порушення договору про постачання OLED-панелей. Про це повідомляє корейське видання The Korea Herald.

Анонімні галузеві оглядачі в розмові з виданням заявили, що Apple заплатить Samsung Display штраф через невикуп поставлених OLED-панелей для смартфонів. Згідно з угодою між компаніями, американський IT-гігант зобов'язується придбати певну мінімальну кількість OLED-екранів. У разі незадоволення цієї вимоги замовник зобов'язується виплатити виконавцю неустойку.

Apple відмовилася купувати необхідну кількість компонентів через зниження темпів виробництва iPhone 12 mini. Як раніше повідомляли інсайдери, компанія розчарована низькими продажами найбільш доступної флагманської моделі 2020 року і збирається зняти пристрій з виробництва.

Проблеми також пов'язані з тим, що поставлені Samsung OLED-панелі мають діагональ 5,4 дюймів і не можуть використовуватися в інших пристроях, крім 12 mini.

Зокрема, через порушення Apple своїх зобов'язань поставки OLED-панелей від Samsung Display за місяць знизилися на 9%.

Розмір штрафу не уточнюється.

Це не перший випадок, коли Apple змушена виплачувати неустойку своїм партнерам. У липні стало відомо, що американська компанія виплатила Samsung Display штраф в розмірі $900 млн. До цього Apple штрафували на $683 млн - гроші пішли на користь тієї ж Samsung.

До слова, Lenovo готує свій флагманський планшет, який буде конкурувати з iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S7 та Xiaomi Mi Pad 5.

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