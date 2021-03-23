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    У планшета Apple з’явиться потужний конкурент

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    Lenovo готує флагманський планшет - У планшета Apple з’явиться потужний конкурент
    Lenovo готує флагманський планшет

    Lenovo готує конкурента iPad Pro

    Lenovo готує свій флагманський планшет, який буде конкурувати з iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S7 та Xiaomi Mi Pad 5. Про це розповів офіційний представник компанії, який опублікував деякі дані про девайс.

    Планшет отримає флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 870. Це дозволить новачку потрапити у флагманський сегмент і конкурувати з топовими рішеннями інших виробників.

    Базова версія девайса буде оснащена 8 гігабайтами оперативної пам’яті та 128 гігабайтами внутрішньої пам’яті.

    З коробки девайс працюватиме під управлінням операційної системи Android 11 та оболонкою ZUI 12.5.

    Решта характеристик планшета залишаються невідомими. Але очікується, що він отримає витривалий акумулятор та топовий дисплей з високою частотою оновлення.

    Lenovo Pad Pro
    Lenovo Pad Pro

    На даний момент топовим планшетом компанії Lenovo є Lenovo Pad Pro, який оснащено:

    • процесором Qualcomm Snapdragon 730G;
    • OLED-дислпеєм з діагоналлю 11.5 дюйма та роздільною здатністю 2560 х 1600 пікселів;
    • 6 гігабайтами оперативної пам’яті та 128 гігабайтами внутрішньої пам’яті.
    Теги: Apple Samsung Xiaomi Lenovo
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