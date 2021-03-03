Apple випустить iPhone без жодного отвору

Компанія лише розробляє пристрій без портів, тому вихід iPhone без отворів навряд чи відбудеться до кінця року

Компанія Apple працює над смартфоном без фізичних портів. Про це повідомляє видання Appleosophy.

За інформацією джерел, інженери американської компанії розробляють нові методи синхронізації iPhone з комп'ютером. Це вказує на те, що в майбутньому корпорація може випустити смартфон без будь-яких отворів.

У звіті говориться, що фахівці працюють над інструментом Internet Recovery. Він дозволяє зв'язати смартфон з комп'ютером за допомогою інтернет-з'єднання. Щоб завантажити дані на апарат після покупки або скинути і заново налаштувати iPhone, користувач повинен вибрати пункт Internet Recovery, після чого смартфон знайде відповідний комп'ютер, що знаходиться в одній з ним мережі. У разі Mac пристрій буде додано до програми Finder, в разі ПК - iTunes. Потім почнеться процедура відновлення.

Інсайдери помітили, що раніше Apple намагалася створити схожий інструмент на основі Bluetooth. Однак в ході тестів з'ясувалося, що протокол бездротового зв'язку не забезпечує необхідний рівень безпеки, а швидкість передачі даних є низькою. У повідомленні говориться, що Apple ще далека від розробки прототипу пристрою без портів, тому вихід подібного iPhone навряд чи відбудеться до кінця року.

У представлених восени смартфонах серії iPhone 12 американська компанія додала підтримку бездротового зарядного стандарту MagSafe. Однак, як і раніше, власники девайсів можуть заряджати свої смартфони дротом, через роз'єм Lightning.

Раніше стала відома вартість iPhone 13 Pro. Фахівці зробили висновок, що iPhone 13 Pro з накопичувачем в один терабайт може бути оцінений у США і Китаї у 1 699 доларів і 14 тисяч юанів відповідно. В українській гривні це приблизно 47 625 тисяч гривень.

Автори уточнили, що це не максимальна вартість апарату у новій серії смартфонів Apple, оскільки у лінійку увійде ще й iPhone 13 Pro Max. Описаний апарат з одним терабайтом вбудованої пам'яті дозволить користувачу не турбуватися про зберігання особистих даних і зйомці фото і відео високої якості.

Нагадаємо, що фахівці назвали головну особливість iPhone 13.