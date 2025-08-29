Головна Техно Девайси
Apple оголосила дату презентації нового iPhone 17

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Apple оголосила дату презентації нового iPhone 17
Apple представить нові iPhone на презентації 9 вересня
Компанія почала розсилати запрошення на щорічну презентацію iPhone

Компанія Apple офіційно оголосила дату презентації нової лінійки смартфонів iPhone 17. Захід відбудеться 9 вересня у Театрі Стіва Джобса, про що повідомив генеральний директор Тім Кук у своєму X.

Головною новинкою стане iPhone 17 Air – ультратонкий пристрій товщиною лише 5,6 міліметра, який замінить модель Plus. 

Базовий iPhone 17 отримає збільшений дисплей та частоту оновлення 120 Гц, яку Apple довго ігнорувала в бюджетній версії. Всі моделі оснастять новою фронтальною камерою на 24 мегапікселі.

Pro-версії матимуть процесор A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті та вдосконалене охолодження. Екрани отримають антивідблискове покриття, а телекамера – 48-мегапіксельний сенсор. 

Крім смартфонів, Apple покаже Apple Watch Series 11, оновлений SE та Ultra 3 з більшим екраном. Також очікуються AirPods Pro 3 з компактнішим дизайном та сенсорним керуванням.

Переглянути трансляцію можна буде на сайті Apple, YouTube та через застосунок Apple TV‌. 

Між тим, Apple істотно відстала в перегонах за лідерство у сфері чат-ботів на базі ШІ, однак тепер у компанії, схоже, з'явився план зі створення власного аналога ChatGPT

До слова, британський експерт ринку вживаної техніки Сем Вілсон озвучив прогноз, що вартість актуальних моделей iPhone може впасти приблизно на 30% вже у найближчі тижні.

