Данці показали «розумну» колонку у вигляді книги
Данська Bang & Olufsen стилізувала «розумну» колонку під паперову книгу
Данці показали незвичну «розумну» колонку Beosound Emerge. Вона виконана в дизайні, що нагадує паперову книгу. Розробкою новинки займалася Bang & Olufsen – відома данська компанія, що спеціалізується на елітних аудіо- і відеосистемах.
За словами творців, вони намагалися зробити гаджет, «що є максимально тонким, але при цьому зберігає повну потужність».
Пристрій доступний в двох варіантах:
- базова версія Black Anthracite отримала алюмінієву решітку і бічні панелі з полімеру;
- топова Gold Tone має люксове виконання з дубової кришкою, «корінцем» з текстилю і алюмінієвою панеллю.
Перша оцінена в 699 доларів, друга коштує 899 доларів.
У будь-якому випадку покупець отримує:
- 100-міліметровий сабвуфер з 60-ватним підсилювачем;
- 37-міліметровий середньочастотний динамік з 30-ватним підсилювачем;
- 14-міліметровий твітер з 30-ватним підсилювачем.
Діапазон частот що відтворюються – від 45 до 22 000 Гц. Максимальна гучність досягає 92 дБ.
Габарити колонки складають 255×165×67 міліметрів.