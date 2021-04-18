Данці показали «розумну» колонку у вигляді книги

Данська Bang & Olufsen стилізувала «розумну» колонку під паперову книгу

Данці показали незвичну «розумну» колонку Beosound Emerge. Вона виконана в дизайні, що нагадує паперову книгу. Розробкою новинки займалася Bang & Olufsen – відома данська компанія, що спеціалізується на елітних аудіо- і відеосистемах.

За словами творців, вони намагалися зробити гаджет, «що є максимально тонким, але при цьому зберігає повну потужність».

Пристрій доступний в двох варіантах:

базова версія Black Anthracite отримала алюмінієву решітку і бічні панелі з полімеру;

топова Gold Tone має люксове виконання з дубової кришкою, «корінцем» з текстилю і алюмінієвою панеллю.

Перша оцінена в 699 доларів, друга коштує 899 доларів.

У будь-якому випадку покупець отримує:

100-міліметровий сабвуфер з 60-ватним підсилювачем;

37-міліметровий середньочастотний динамік з 30-ватним підсилювачем;

14-міліметровий твітер з 30-ватним підсилювачем.

Діапазон частот що відтворюються – від 45 до 22 000 Гц. Максимальна гучність досягає 92 дБ.

Габарити колонки складають 255×165×67 міліметрів.