  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Данці показали «розумну» колонку у вигляді книги

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Beosound Emerge - Данці показали «розумну» колонку у вигляді книги
    Beosound Emerge
    Фото з відкритих джерел

    Данська Bang & Olufsen стилізувала «розумну» колонку під паперову книгу

    Данці показали незвичну «розумну» колонку Beosound Emerge. Вона виконана в дизайні, що нагадує паперову книгу. Розробкою новинки займалася Bang & Olufsen – відома данська компанія, що спеціалізується на елітних аудіо- і відеосистемах.

    За словами творців, вони намагалися зробити гаджет, «що є максимально тонким, але при цьому зберігає повну потужність».

    Пристрій доступний в двох варіантах:

    • базова версія Black Anthracite отримала алюмінієву решітку і бічні панелі з полімеру;
    • топова Gold Tone має люксове виконання з дубової кришкою, «корінцем» з текстилю і алюмінієвою панеллю.

    Перша оцінена в 699 доларів, друга коштує 899 доларів.

    У будь-якому випадку покупець отримує:

    • 100-міліметровий сабвуфер з 60-ватним підсилювачем;
    • 37-міліметровий середньочастотний динамік з 30-ватним підсилювачем;
    • 14-міліметровий твітер з 30-ватним підсилювачем.

    Діапазон частот що відтворюються – від 45 до 22 000 Гц. Максимальна гучність досягає 92 дБ.

    Габарити колонки складають 255×165×67 міліметрів.

    Теги: книги гаджет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies