One more thing. Apple проводить третю презентацію своїх новинок

Після 15 років використання ітерації 10.x macOS переходить на 11.0, тим самим починається нова епоха в історії компанії

Компанія Apple 10 листопада проводить третю онлайн-презентацію 2020 року. Вона розпочалась о 20:00 за київським часом.

Слоган цього шоу багатообіцяючий - One more thing (Ще дещо). Цей анонс Apple зазвичай використовує, коли готується представити якісь особливо значущі продукти.

Компанія зберігала в секреті новинки. Однак експерти вважають, що світу покажуть перші Mac-комп'ютери з фірмовим ARM-процесором. Про це глава Apple Тім Кук повідомив ще влітку. Раніше компанія завжди використовувала процесори сторонніх виробників, переважно Intel.

Інсайдери повідомляють, що нові процесори отримали назву Apple Silicon. У планах перші комп'ютери Mac на базі Apple Silicon пустити в продаж уже до кінця поточного року, а повний перехід на ARM пройде в 2022 році. За словами Кука, нові фірмові процесори мають більш високу продуктивність у порівнянні з минулими MacBook.

Поки невідомо, які саме моделі отримають чипи Apple Silicon, але, ймовірно, це буде вся нова лінійка ноутбуків. Це можуть бути 13-дюймовий MacBook Air, а також 13- і 16-дюймовий MacBook Pro.

Після 15 років використання ітерації 10.x macOS переходить на 11.0, тим самим починається нова епоха в історії компанії. Під час шоу глядачі, швидше за все, дізнаються, коли чекати виходу повноцінної версії цієї операційної системи.

Також сьогодні, за чутками, мають бути представлені AirTags - невеликі бездротові трекери, які кріпляться до різних об'єктів.

Фахівці вважають, що на презентації ще представлять висококласні накладні навушники AirPods Studio, «ігрову» телеприставку Apple TV, окуляри доповненої реальності Apple Glass, бездротову зарядну станцію AirPower.