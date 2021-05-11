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    Експерти назвали смартфон з найкращою батареєю

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    Samsung Galaxy M51 має найкращу батарею серед сучасних смартфонів - Експерти назвали смартфон з найкращою батареєю
    Samsung Galaxy M51 має найкращу батарею серед сучасних смартфонів
    Фото з відкритих джерел

    Представники лабораторії DxOMark розповіли, який сучасний смартфон має найкращий акумулятор

    Експерти незалежної лабораторії DxOMark, відомої в першу чергу за тестами камер смартфонів, вирішили розширити поле своєї діяльності ще й на акумулятори. Спеціалісти протестували більше п'ятнадцяти моделей.

    Найкращим з кращих був обраний далеко не дорогий флагманський смартфон. Найбільше експертам сподобався «монстр автономності» від Samsung - модель Galaxy M51.

    Цей гаджет наділений гігантським акумулятором ємністю 7000 міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки потужністю 25 Вт.

    За вимірами DxOMark, Galaxy M51 здатен прожити на одному заряді більше трьох днів в режимі звичайного використання і майже 2 дня при активній роботі.

    На його зарядку з 0 до 80% знадобиться 1 година і 23 хвилини. А на повну зарядку - 2 години і 25 хвилин.

    Експерти оцінили акумулятор і автономність Samsung Galaxy M51 на 88 балів. Для порівняння, топовий iPhone 12 Pro Max заробив на 10 балів менше.

    А флагман самої компанії Samsung - модель Galaxy S21 Ultra 5G з фірмовим процесором Exynos - зайняв і зовсім передостаннє місце з жалюгідними 57 балами.

    Теги: смартфон Samsung
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