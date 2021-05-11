Експерти назвали смартфон з найкращою батареєю

Представники лабораторії DxOMark розповіли, який сучасний смартфон має найкращий акумулятор

Експерти незалежної лабораторії DxOMark, відомої в першу чергу за тестами камер смартфонів, вирішили розширити поле своєї діяльності ще й на акумулятори. Спеціалісти протестували більше п'ятнадцяти моделей.

Найкращим з кращих був обраний далеко не дорогий флагманський смартфон. Найбільше експертам сподобався «монстр автономності» від Samsung - модель Galaxy M51.

Цей гаджет наділений гігантським акумулятором ємністю 7000 міліампер-годин з підтримкою швидкої зарядки потужністю 25 Вт.

За вимірами DxOMark, Galaxy M51 здатен прожити на одному заряді більше трьох днів в режимі звичайного використання і майже 2 дня при активній роботі.

На його зарядку з 0 до 80% знадобиться 1 година і 23 хвилини. А на повну зарядку - 2 години і 25 хвилин.

Експерти оцінили акумулятор і автономність Samsung Galaxy M51 на 88 балів. Для порівняння, топовий iPhone 12 Pro Max заробив на 10 балів менше.

А флагман самої компанії Samsung - модель Galaxy S21 Ultra 5G з фірмовим процесором Exynos - зайняв і зовсім передостаннє місце з жалюгідними 57 балами.