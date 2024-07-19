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Зеленський назвав єдиний козир Путіна у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський назвав єдиний козир Путіна у війні
Президент України виступив на засіданні уряду Великої Британії
фото: Офіс президента

Зеленський закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї

Російський диктатор Володимир Путін У Путіна залишається єдина перевага у війні проти України - запас радянської зброї, гроші та зневага до життя людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні уряду Великої Британії.

Як зазначив президент, в багатьох аспектах Росія слабша. Їхня розвідка слабша. «Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними», – сказав він.

«Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, – це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш», – заявив президент України.

Зеленський закликав позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї.

«І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити – своїми втратами та своєю поразкою», – додав президент.

Нагадаємо, раніше видання The Economist повідомляло про те, що у Росії закінчується радянська зброя. Видання порахувало, що з перші два роки війни Росі втратила близько 3 тисяч танків та 5 тисяч інших броньованих машин. The Economist прогнозує, що наступного року році росіяни ймовірно перейдуть в оборону.

Як повідомлялося, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.

Теги: росія зброя путін Володимир Зеленський диктатор

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