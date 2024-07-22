Європейські міністри підготують відповідь на «мирний тур» Орбана до Росії

Жозеп Боррель скличу засідання, щоб обговорити останні дії прем'єр-міністра Угорщини

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу обговорять, як реагувати на візити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю, а також на звинувачення Будапешта на адресу ЄС. Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, передає Reuters.

«Я скличу засідання у вузькому складі, лише міністрів, щоб обговорити те, що сталося за останні тижні, починаючи з візитів до Москви, до Києва і до Пекіна прем'єр-міністра Орбана, і виступів на Раді безпеки ООН його міністра закордонних справ, який звинуватив Європейський союз у тому, що підштовхує до війни. Це абсолютно неприйнятно», – наголосив Боррель під час пресбрифінгу у Брюсселі.

Він підкреслив, що Євросоюз підтримує Україну і готовий закінчити цю війну на основі Статуту ООН.

«Ми обговоримо, як держави-члени оцінюють цю позицію країни, яка водночас за ротацією головує в Європейському союзі», – пообіцяв Боррель.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні.