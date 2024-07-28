Путін визнав: американські ракети зможуть за 10 хвилин накрити Росію

Диктатор насипав нову купу погроз західним союзникам України

Російський диктатор Володимир Путін погрожує Сполученим Штатам Америки «дзеркальними діями» у разі розгортання американських ракет «Томагавк» у Німеччині.

Так, на параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі кремлівський диктатор заявив, що у тому випадку, якщо Америка все ж встановить свої ракети у ФРН, Росія відмовиться від «одностороннього мораторію» на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Путін заявив, що в зоні досяжності американських ракет, які можуть бути розміщені у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти державного та військового управління, а час підльоту ракет, «які у перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками», становитиме близько 10 хвилин.

«У випадку реалізації Сполученими Штатами Америки подібних планів будемо вважати себе вільними від раніше взятого одностороннього мораторію про розгортання ударних засобів середньої і меншої дальності, включаючи підвищення можливостей берегових військ нашого військово-морського флоту», – сказав диктатор.

Крім того, він стверджує, що розробка низки ударних систем середньої та меншої дальності перебуває на фінальній стадії.

«Вживатимемо дзеркальні заходи щодо розгортання таких систем з урахуванням дій США та їх сателітів у Європі та інших регіонах світу», – заявив Путін.

Якщо США розмістить зброю в Німеччині, у зоні досяжності американських ракет опиняться важливі об'єкти росії з часом підльоту 10 хвилин, — путін pic.twitter.com/tHLQ93nxtn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 28, 2024

Нагадаємо, із 2026 року Сполучені Штати Америки планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Зокрема, це зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk, а також гіперзвукова зброя. Про це йдеться в спільній заяві урядів Німеччини та США в межах саміту НАТО.

Влада країни-окупантки не відкидає можливості розгортання ракет, зокрема в ядерному оснащенні, у відповідь на розміщення американської зброї в Німеччині. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, якого цитують росЗМІ. Як зазначається, так Рябков прокоментував слова німецького міністра оборони, який сказав, що зброя США, що планується до розміщення, буде звичайною, і відповів на запитання, чи розглядає російська сторона можливість розміщення ракет у ядерному оснащенні.

Рябков також заявив, що з «вини і ФРН, зокрема, але насамперед, звичайно, США, які стоять на чолі блоку НАТО, сталося тотальне руйнування системи домовленостей у сфері контролю над озброєннями».