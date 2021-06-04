Китайці показали новий смартфон з величезною камерою

Huawei показала смартфон P50, який матиме величезний блок основної камери

Китайська Huawei оприлюднила ролик, в якому показала свій новий флагманський смартфон сімейства P50.

Ролик в уповільненому режимі демонструє систему основної камери Huawei P50 Pro з різних сторін і під різними кутами.

Тизер підтверджує дизайн камери з минулих витоків – масивний овальний блок з двома окремими круглими секціями, в яких розташовані модулі основної камери. У верхній секції знаходяться три камери, а в нижній - ще одна і спалах. Ще один спалах розташована між модулями.

Система камер Huawei P50 була розроблена у співпраці з Leica.

У головному модулі камери Huawei P50 буде використовуватися дюймовий сенсор - Sony IMX800. У той же час перископний телефото-модуль буде підтримувати 7-кратний оптичний зум.

Технічні характеристики і терміни надходження Huawei P50 в продаж поки не повідомляються.

Джерело: ITC.ua