Коли з’явиться нова версія Android



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Android 11

Google підготував нову версію Android. Але поки що вона доступна лише розробникам

Google підготував оновлення для власників смартфонів на «андроїді». Компанія випустила нову версію операційної системи (ОС) – Android 11. Щоправда, поки що вона працює в тестовому режимі і доступна лише розробникам.

Скоріш за все, користувачі отримають доступ до нового «андроїда» в травні 2020 року. ОС мають презентувати на конференції, яке відбуватиметься виключно онлайн. «Живий» захід скасовано через коронавірус.

Android 11 вмітиме розпізнавати різні частоти оновлення дисплеїв, що спростить роботу розробникам сторонніх рішень. В 2020 році все частіше виходять смартфони з частотою оновлення від 90 до 120 Гц і навіть 144 Гц.

Також відтепер запит доступу до мікрофону і камери буде схожий на той, що ми бачимо при доступі до GPS – можна буде дати разовий або постійний доступ. Також з'явилися інструменти міграції додатків.

Ще з'явилося API, що дозволяє додаткам вказувати під яким кутом зігнутий шарнір. За допомогою цього можна показувати різний контент в залежності від того як складний гаджет. Подібна ідея вже реалізована в Samsung Galaxy Z Flip – режим Flex.