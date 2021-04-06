Легендарна марка смартфонів зникне з продажів

LG закриває свій мобільний підрозділ

LG вирішила відмовитися від випуску гаджетів і перерозподілити ресурси на більш перспективні напрямки – пристрої для «розумного» будинку і бізнес-рішення.

Чутки про те, що один з найстаріших і у минулому один з найбільших світових виробників мобільних телефонів і смартфонів - корейська компанія LG - планує покинути дану нішу ринку, ходили ще з минулого року. І ось тепер вони підтвердилися офіційно. Смартфонів LG більше не буде.

Виробництво гаджетів вже зупинено, а остаточно підрозділ смартфонів буде закрито до 31 липня.

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Експерти підкреслюють, що LG давно вже пора було зважитися на цей крок, адже, судячи з офіційних звітів компанії, смартфони приносили виробнику лише збитки ще з 2015 року.

Тільки за минулий рік LG втратила через смартфони більше 4 мільярдів доларів.

Щоб заспокоїти нинішніх власників гаджетів LG, компанія оголосила, що закриття підрозділу смартфонів ніяк не позначиться на обслуговуванні вже випущених апаратів. Вони будуть отримувати оновлення рівно стільки, скільки це було заявлено під час запуску їх продажів.