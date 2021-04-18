Microsoft показала неймовірний комп’ютер-турбіну

Компанія створила комп’ютер у вигляді турбіни літака

Для фанатів комп’ютерних ігор створили цікавий комп’ютер – він має вигляд турбіни літака. Автор проєкту – французький підрозділ американської корпорації Microsoft.

Унікальний пристрій було створено в честь виходу оновлення для Microsoft Flight Simulator, що поліпшує карти Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Франції.

Комп'ютер зібраний на базі материнської плати Z590 AORUS ELITE AX і обладнаний процесором Intel Core i7-11700K одинадцятого покоління. Це 8-ядерний 16-поточний чіп з базовою тактовою частотою 3,6 ГГц, здатний розганятися до 5 ГГц.

За обробку графіки відповідає дискретна відеокарта Nvidia GeForce RTX 3070.

Нажаль, це всі характеристики, якими поділилися творці незвичайного комп'ютера.

Envie de voyager ?



On te fait gagner un PC unique Microsoft Flight Simulator conçu pour le vol à l'occasion de la nouvelle mise à jour France/Benelux !



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Commente avec #MicrosoftFlightSimulator pic.twitter.com/aeDk4nnOWH — Xbox FR (@XboxFR) April 13, 2021

Варто відзначити, що «турбіна» не буде вільно продаватися. ЇЇ було створено виключно для того, щоб розіграти серед шанувальників Flight Simulator.