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    Microsoft показала неймовірний комп’ютер-турбіну

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    Microsoft Flight Simulator&nbsp; - Microsoft показала неймовірний комп’ютер-турбіну
    Microsoft Flight Simulator 
    Зображення з відкритих джерел

    Компанія створила комп’ютер у вигляді турбіни літака

    Для фанатів комп’ютерних ігор створили цікавий комп’ютер – він має вигляд турбіни літака. Автор проєкту – французький підрозділ американської корпорації Microsoft.

    Унікальний пристрій було створено в честь виходу оновлення для Microsoft Flight Simulator, що поліпшує карти Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Франції.

    Комп'ютер зібраний на базі материнської плати Z590 AORUS ELITE AX і обладнаний процесором Intel Core i7-11700K одинадцятого покоління. Це 8-ядерний 16-поточний чіп з базовою тактовою частотою 3,6 ГГц, здатний розганятися до 5 ГГц.

    За обробку графіки відповідає дискретна відеокарта Nvidia GeForce RTX 3070.

    Нажаль, це всі характеристики, якими поділилися творці незвичайного комп'ютера.

    Варто відзначити, що «турбіна» не буде вільно продаватися. ЇЇ було створено виключно для того, щоб розіграти серед шанувальників Flight Simulator.

    Теги: Microsoft
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