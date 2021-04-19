Найдорожчий смартфон Xiaomi розібрали за хвилину

Після старту продажів першого гнучкого смартфона Mi Mix Fold всього за хвилину компанія заробила більш ніж 60 мільйонів доларів

Китайська Xiaomi похвалилася успіхами свого найдорожчого топового смартфона – першої моделі компанії з гнучким дисплеєм Mi Mix Fold. Перша партія пристрої розійшлася всього за хвилину. Точна кількість гаджетів не уточнюється, але була названа ціна партії - 400 мільйонів юанів, що, за поточним курсом, становить близько 61 мільйона доларів.

З урахуванням цін на пристрій, можна припустити, що розмір першої партії становить від 31 до 40 тисяч пристроїв.

Головний гнучкий екран Mi Mix Fold має 8,01 дюйма по діагоналі і роздільну здатність 2480х1860 пікселів.

Смартфон отримав і другий, зовнішній дисплей - 6,52-дюймовий роздільною здатність 2520х840 пікселів. Обидва екрани виконані за технологією Amoled.

Гнучка конструкція далеко не найцікавіше в Mi Mix Fold. Найцікавіше – це основна камера з революційною технологією рідкої лінзи. Завдяки такому рішенню 8-мегапіксельний сенсор може виконувати роль телефото об’єектива з триразовим оптичним зумом або макросенсора з уже тридцятикратним оптичним наближенням.

Головний сенсор основної камери – 108-мегапіксельний Samsung HMX. Також є 13-мегапіксельний датчик з кутом огляду 123 градусів.

А ще Mi Mix Fold став першим в світі смартфоном відразу з чотирма динаміками.

Процесор – флагманський Qualcomm Snapdragon 888.