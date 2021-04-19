  1. Головна
  2. Техно
  3. Девайси
рус
    Девайси

    Найдорожчий смартфон Xiaomi розібрали за хвилину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Mi Mix Fold - Найдорожчий смартфон Xiaomi розібрали за хвилину
    Mi Mix Fold
    Зображення з відкритих джерел

    Після старту продажів першого гнучкого смартфона Mi Mix Fold всього за хвилину компанія заробила більш ніж 60 мільйонів доларів

    Китайська Xiaomi похвалилася успіхами свого найдорожчого топового смартфона – першої моделі компанії з гнучким дисплеєм Mi Mix Fold. Перша партія пристрої розійшлася всього за хвилину. Точна кількість гаджетів не уточнюється, але була названа ціна партії - 400 мільйонів юанів, що, за поточним курсом, становить близько 61 мільйона доларів.

    З урахуванням цін на пристрій, можна припустити, що розмір першої партії становить від 31 до 40 тисяч пристроїв.

    Головний гнучкий екран Mi Mix Fold має 8,01 дюйма по діагоналі і роздільну здатність 2480х1860 пікселів.

    Смартфон отримав і другий, зовнішній дисплей - 6,52-дюймовий роздільною здатність 2520х840 пікселів. Обидва екрани виконані за технологією Amoled.

    Гнучка конструкція далеко не найцікавіше в Mi Mix Fold. Найцікавіше – це основна камера з революційною технологією рідкої лінзи. Завдяки такому рішенню 8-мегапіксельний сенсор може виконувати роль телефото об’єектива з триразовим оптичним зумом або макросенсора з уже тридцятикратним оптичним наближенням.

    Головний сенсор основної камери – 108-мегапіксельний Samsung HMX. Також є 13-мегапіксельний датчик з кутом огляду 123 градусів.

    А ще Mi Mix Fold став першим в світі смартфоном відразу з чотирма динаміками.

    Процесор – флагманський Qualcomm Snapdragon 888.

    Теги: смартфон Mi Mix Fold
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies