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    Названо найкращі смартфони за співвідношенням ціни та продуктивності

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    OPPO Find X3 Pro назвали найкращим флагманський смартфоном за співвідношенням ціни та продуктивності - Названо найкращі смартфони за співвідношенням ціни та продуктивності
    OPPO Find X3 Pro назвали найкращим флагманський смартфоном за співвідношенням ціни та продуктивності
    Фото: GSMArena

    Експерти склали рейтинг найкращих смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності

    Найпопулярніший в світі бенчмарк - китайський AnTuTu - поділився і рейтингом кращих гаджетів під управлінням операційної системи Android за співвідношенням ціни і продуктивності.

    Чарт був розділений на декілька цінових категорій.

    Серед найдоступніших смартфонів вартістю до 311 доларів до трійки кращих увійшли:

    • Realme GT Neo – перше місце;
    • друге місце – у Redmi K40;
    • «бронза» дісталася Motorola Edge S.

    У другій ціновій категорії «від 311 до 467 доларів»:

    • лідером став Redmi K30S Extreme Commemorative Edition;
    • друге місце – Redmi K40 Game Enhanced Edition;
    • третє місце – iQOO Neo 5.

    Третя цінова категорія «від 468 до 623 доларів» включає:

    • iQOO 7 – перше місце;
    • OnePlus 9 – друге місце;
    • Xiaomi 10S – третє місце.

    Групу майже флагманів за ціною від 624 до 779 доларів очолюють:

    • геймерський апарат Lenovo Legion 2 Pro – перше місце;
    • Meizu 18 – друге місце;
    • Nubia Red Magic 6 Pro – третє місце.

    І, нарешті, флагманський розділ з цінником від 780 доларів і вище очолюють:

    • OPPO Find X3 Pro – перше місце;
    • друге місце дісталося Vivo X60 Pro +;
    • третє - Xiaomi Mi11 Ultra.
    Теги: рейтинг Xiaomi Lenovo Android OnePlus Oppo Realme
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