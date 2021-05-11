Названо найкращі смартфони за співвідношенням ціни та продуктивності
Експерти склали рейтинг найкращих смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності
Найпопулярніший в світі бенчмарк - китайський AnTuTu - поділився і рейтингом кращих гаджетів під управлінням операційної системи Android за співвідношенням ціни і продуктивності.
Чарт був розділений на декілька цінових категорій.
Серед найдоступніших смартфонів вартістю до 311 доларів до трійки кращих увійшли:
- Realme GT Neo – перше місце;
- друге місце – у Redmi K40;
- «бронза» дісталася Motorola Edge S.
У другій ціновій категорії «від 311 до 467 доларів»:
- лідером став Redmi K30S Extreme Commemorative Edition;
- друге місце – Redmi K40 Game Enhanced Edition;
- третє місце – iQOO Neo 5.
Третя цінова категорія «від 468 до 623 доларів» включає:
- iQOO 7 – перше місце;
- OnePlus 9 – друге місце;
- Xiaomi 10S – третє місце.
Групу майже флагманів за ціною від 624 до 779 доларів очолюють:
- геймерський апарат Lenovo Legion 2 Pro – перше місце;
- Meizu 18 – друге місце;
- Nubia Red Magic 6 Pro – третє місце.
І, нарешті, флагманський розділ з цінником від 780 доларів і вище очолюють:
- OPPO Find X3 Pro – перше місце;
- друге місце дісталося Vivo X60 Pro +;
- третє - Xiaomi Mi11 Ultra.