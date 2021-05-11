Названо найкращі смартфони за співвідношенням ціни та продуктивності

OPPO Find X3 Pro назвали найкращим флагманський смартфоном за співвідношенням ціни та продуктивності

Експерти склали рейтинг найкращих смартфонів за співвідношенням ціни та продуктивності

Найпопулярніший в світі бенчмарк - китайський AnTuTu - поділився і рейтингом кращих гаджетів під управлінням операційної системи Android за співвідношенням ціни і продуктивності.

Чарт був розділений на декілька цінових категорій.

Серед найдоступніших смартфонів вартістю до 311 доларів до трійки кращих увійшли:

Realme GT Neo – перше місце;

друге місце – у Redmi K40;

«бронза» дісталася Motorola Edge S.

У другій ціновій категорії «від 311 до 467 доларів»:

лідером став Redmi K30S Extreme Commemorative Edition;

друге місце – Redmi K40 Game Enhanced Edition;

третє місце – iQOO Neo 5.

Третя цінова категорія «від 468 до 623 доларів» включає:

iQOO 7 – перше місце;

OnePlus 9 – друге місце;

Xiaomi 10S – третє місце.

Групу майже флагманів за ціною від 624 до 779 доларів очолюють:

геймерський апарат Lenovo Legion 2 Pro – перше місце;

Meizu 18 – друге місце;

Nubia Red Magic 6 Pro – третє місце.

І, нарешті, флагманський розділ з цінником від 780 доларів і вище очолюють: