Названо п’ять бюджетних смартфонів із крутим дисплеєм

ТОП-5 недорогих смартфонів, які оснащено сучасними екранами Amoled

Колись Amoled-дисплеї були прерогативою флагманських моделей. Але зараз виробники ставлять їх на моделі середньої цінової категорії. Та навіть на недорогі телефони. Такі екрани показують більш насичену, контрастну картинку, і позитивно позначаються на автономності пристрою, за що і цінуються багатьма користувачами.

Експерти GSMinfo вибрали найдешевші смартфони з Amoled екранами.

Honor 30i

Honor 30i

Найдоступніший апарат з Amoled’ом серед актуальних моделей в 2021 році – це Honor 30i. Дисплей у нього дуже пристойний, з FullHD + роздільною здатністю і вбудованим сканером відбитків пальців.

Всередині – перевірений процесор Kirin 710, який китайці використовують уже кілька років поспіль. Звичайно, нові чіпи Qualcomm для багатьох краще, але продуктивності 710-го все ще вистачає для будь-яких завдань.

Та й оболонка під це залізо у Huawei оптимізована практично ідеально – інтерфейс літає.

Батарейка – на 4000 міліампер-годин. Її вистачає на два дні роботи на одному заряді.

За фото-відеоряд тут відповідають камери на 48 + 8 + 2 мегапікселів.

З приємних фішок – NFC і окремий слот під карту MicroSD, який дозволяє розширити дуже непогані для цього сегмента 128 гігабайт вбудованої пам’яті.

Здавалося б, ідеальний бюджетний смарт. Але варто пам’ятати про відсутність на Honor 30i підтримки сервісів і додатків Google. Користуватися доведеться аналогами від Huawei, а частина додатків ставити через apk-файли, хоча деякі власники 30i не бачать в цьому жодної проблеми.

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21

Зовсім трохи доплативши, можна взяти Samsung Galaxy M21, і для середньостатистичного користувача це куди більш кращий варіант. По-перше, тут все в порядку з Google-сервісами.

По-друге, у M21 є козир, який нічим крити – це величезний акумулятор на 6000 міліампер-годин, з яким телефон живе три, а при економному використанні всі чотири дні без розетки.

Фішкою можна назвати розташування сканера відбитків пальців – у M21 він не вбудований в екран, а розташований на спинці, що не так круто виглядає, але на практиці банально зручніше і швидше.

В цілому це дуже добротний недорогий телефон, причепитися можна тільки до невиразного дизайну із задньою кришкою з дешевого пластику, але проблема вирішується придбанням захисного скла за 100-300 гривень.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51

У сегменті до 10 тисяч слід придивитися до Galaxy A51 – це один з найпопулярніших смартфонів в Україні у 2020 році. Колись він офіційно коштував 6500 тисяч, але зараз такі ціни залишилися тільки на сірому ринку. В роздріб бестселер продають в межах 7 300 – 9000 тисяч.

За такі гроші пропонують смартфон, що в більшості повторює Galaxy M21. У девайсів однакові процесори, камери по 48 МП і всюди є NFC.

Але у A51 більш сучасний дизайн: його фронтальна камера інтегрована в отвір всередині екрану, блок об’єктивів ззаду повторює флагманські моделі бренду, а пластиковий корпус замаскований під скло. Однак тут доведеться вибирати між красою і підвищеною автономністю, оскільки акумулятор у A51 всього на 4000 міліампер-годин.

Vivo V20 SE

Vivo V20 SE

Цей смартфон купують заради симпатичного дизайну. На відміну від більшості порівнянних за ціною пристроїв він зроблений зі скла, причому задня частина має тактильно приємну матову поверхню.

Amoled екран на 6.4-дюйма отримав роздільну здатність FullHD + і вбудований сканер відбитків пальців. У нього гарна передача кольору.

Realme 7 Pro

Realme 7 Pro

Найбільш просунутий телефон з Amoled екраном з відносно недорогих пристроїв – це Realme 7 Pro. Звісно, цінник в 9 тисяч низьким не назвеш. Але періодично його можна «виловити» по акції та отримати смартфон з пристойним залізом і крутими флагманськими фішками.

Всередині:

відмінний чіп Snapdragon 720;

8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті;

основна камера з чотирма модулями на 64, 8, 2 та 2 МП;

NFC;

потужні стерео динаміки;

батарея на 4500 міліампер-годин.

Найважливіша особливість цього телефону – реактивна зарядка на 65 Вт, яка здатна зарядити його з 0 до 100% за 34 хвилини.

З мінусів тільки пластиковий корпус і погана якість звуку при відеозаписі. В Realme щось намудрували з шумозаглушенням, через що звук на відео ледь чутно, але цю проблему повинні вирішити з оновленнями.