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    Названо смартфони, власники яких першими отримають важливе оновлення

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    Названо смартфони, які першими отримають Android 12 - Названо смартфони, власники яких першими отримають важливе оновлення

    Названо смартфони, які першими отримають Android 12

    Фото з відкритих джерел

    Компанія Google презентувала нову – дванадцяту – версію операційною системи Android. Названо смартфони, які першими отримають оновлення

    Американська Google презентувала дванадцяту версію найпопулярнішої в світі мобільної операційної системи - Android. Розробники пообіцяли підвищення продуктивності на 22%, а енергоефективності - на 15%.

    До того ж з'явиться можливість кастомізації всіх елементів дизайну оболонки.

    Але найголовніше – опубліковано список смартфонів, які першими зможуть оновитися до Android 12 Beta 1. До цього списку потрапили:

    • смартфони Google, починаючи з Pixel 3, включаючи всі модифікації;
    • Asus ZenFone 8;
    • OnePlus 9 і 9 Pro;
    • OPPO Find X3 Pro (тільки Тайвань, Австралія і Нова Зеландія);
    • Realme GT 5G (тільки Китай);
    • TECNO Pouvoir 4;
    • TCL 20 Pro 5G;
    • IQOO 7 Legend;
    • сімейство смартфонів Xiaomi Mi 11;
    • ZTE Axon 30 Ultra 5G (тільки Китай).

    Зрозуміло, що в найближчому майбутньому список пристроїв з підтримкою Android 12 буде розширено.

    Теги: Google Android OnePlus Oppo Realme Pixel
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    Названо смартфони, власники яких першими отримають важливе оновлення