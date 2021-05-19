Названо смартфони, власники яких першими отримають важливе оновлення
Названо смартфони, які першими отримають Android 12
Компанія Google презентувала нову – дванадцяту – версію операційною системи Android. Названо смартфони, які першими отримають оновлення
Американська Google презентувала дванадцяту версію найпопулярнішої в світі мобільної операційної системи - Android. Розробники пообіцяли підвищення продуктивності на 22%, а енергоефективності - на 15%.
До того ж з'явиться можливість кастомізації всіх елементів дизайну оболонки.
Але найголовніше – опубліковано список смартфонів, які першими зможуть оновитися до Android 12 Beta 1. До цього списку потрапили:
- смартфони Google, починаючи з Pixel 3, включаючи всі модифікації;
- Asus ZenFone 8;
- OnePlus 9 і 9 Pro;
- OPPO Find X3 Pro (тільки Тайвань, Австралія і Нова Зеландія);
- Realme GT 5G (тільки Китай);
- TECNO Pouvoir 4;
- TCL 20 Pro 5G;
- IQOO 7 Legend;
- сімейство смартфонів Xiaomi Mi 11;
- ZTE Axon 30 Ultra 5G (тільки Китай).
Зрозуміло, що в найближчому майбутньому список пристроїв з підтримкою Android 12 буде розширено.