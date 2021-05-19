Названо смартфони, власники яких першими отримають важливе оновлення

Компанія Google презентувала нову – дванадцяту – версію операційною системи Android. Названо смартфони, які першими отримають оновлення

Американська Google презентувала дванадцяту версію найпопулярнішої в світі мобільної операційної системи - Android. Розробники пообіцяли підвищення продуктивності на 22%, а енергоефективності - на 15%.

До того ж з'явиться можливість кастомізації всіх елементів дизайну оболонки.

Але найголовніше – опубліковано список смартфонів, які першими зможуть оновитися до Android 12 Beta 1. До цього списку потрапили:

смартфони Google, починаючи з Pixel 3, включаючи всі модифікації;

Asus ZenFone 8;

OnePlus 9 і 9 Pro;

OPPO Find X3 Pro (тільки Тайвань, Австралія і Нова Зеландія);

Realme GT 5G (тільки Китай);

TECNO Pouvoir 4;

TCL 20 Pro 5G;

IQOO 7 Legend;

сімейство смартфонів Xiaomi Mi 11;

ZTE Axon 30 Ultra 5G (тільки Китай).

Зрозуміло, що в найближчому майбутньому список пристроїв з підтримкою Android 12 буде розширено.