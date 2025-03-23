РФ цього тижня випустила по Україні понад 1100 дронів – Зеленський

Зеленський: Протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів

За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів РФ запустила по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів. Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них. У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них – батько і його п’ятирічна дочка. Вчора в Запоріжжі загинуло троє людей. Родина: тато, мама та 17-річна донька. Мої співчуття рідним і близьким загиблих», – зауважив глава України.

Зеленський додав, що такі атаки – щоденні. Він наголосив, що санкції проти РФ повинні працювати ефективніше.

«За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована», – сказав президент.

Зеленський підсумував: «Потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися. Маємо посилювати Україну та нашу армію – більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну».

Нагадаємо, що Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ворожої повітряної атаки по столиці вночі 23 березня. За попередніми даними, троє людей загинуло. Повідомляється, що російська атака забрала життя батька та його п'ятирічної доньки. Ще 10 людей постраждали, восьмеро осіб отримало різні травми.

Зокрема, у Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.