Планшети більше не потрібні: корейці розробляють унікальний смартфон

Samsung розробляє гнучкий смартфон, який зможе замінити будь-який планшет

Корейська Samsung готує перший у світі смартфон з дисплеєм, що складається вдвічі. Такий девайс зможе одночасно виконувати роль телефону та планшету.

В мережі з’явилися рендери, що демонструють, як приблизно буде виглядати новинка.

Поки інші виробники змагаються за першість на ринку складних смартфонів, Samsung вирішила зробити крок вперед і розробити пристрій, який би складався одразу з трьох частин. Він буде згинатись у двох місцях, на відміну від інших сучасних гнучких моделей.

Новинка поки що не отримала назви. Дисплей смартфона в розгорнутому стані отримає співвідношення сторін 16:9. Екран з трьох секцій отримає два шарніри, але як саме буде реалізований процес складання, поки не відомо.

Варто відзначити, що раніше Samsung запатентувала кілька варіантів конструкцій смартфонів з екраном, що складається у двох місцях. Один з найцікавіших варіантів дизайну демонструє патент, опублікований наприкінці 2020 року. Він описує широкий пристрій, бічні частини якого можуть складатися назад, роблячи смартфон більш компактним.

Рендер нової розробки Samsung, створений на основі описів

Новинка стане третьою моделлю гнучкого смартфона від Samsung і буде випускатись разом із Galaxy Z Fold і Z Flip.

Новий формфактор повинен закріпити за компанією статус лідера у сфері виробництва пристроїв з матрицями, які здатні складатися.

Над гнучким смартфоном також працює Apple. За попередньою інформацією він буде називатися iPhone Flip.

Що відомо про перший гнучкий iPhone, дивиться за цим посиленням.

Джерело: 24 канал