Представлено нові Apple Watch і AirPods 3 (відео)

У Apple Watch Series 11 вбудовано 5G-модем

Сьогодні, 9 вересня, компанія Apple представила нові Apple Watch і AirPods 3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію презентації.

Apple Watch Series 11:

Вбудований 5G-модем.

Найтонші Apple Watch з дуже міцним склом.

Годинники вміють визначати тиск.

Функціонує до доби на одному заряді.

Watch SE 3

Зʼявився динамік.

Функція Always-on-display.

Швидка зарядка – 15 хвилин зарядки вистачає на вісім годин.

Apple Watch Ultra 3

Рамки тонші, екран яскравіший

Додано підтримку супутникового зв'язку (у США).

Нові циферблати та колір ремінця.

Акумулятор забезпечує до 42 годин роботи без підзарядки.

AirPods Pro 3:

Шумогасіння краще в чотири рази.

Сенсор пульсу для спортивної статистики.

Уперше реалізовано захист від поту та води.

Автономність до восьми годин у кожному навушнику.

Нагадаємо, що 9 вересня Apple проводить щорічну презентацію нових пристроїв. На заході будуть представлено чотири моделі iPhone 17: базову, Pro, Pro Max та Air.

Як повідомлялося, 9 вересня компанія Apple представила новий iPhone 17 у п'яти кольорах. Пам'ять смартфонів тепер від 256 ГБ.

Як повідомлялося, згідно з новим аналітичним звітом від JPMorgan, існує велика ймовірність, що майбутня лінійка смартфонів iPhone 17 не зазнає суттєвого зростання цін, що йде врозріз із загальними ринковими очікуваннями. Прогнози свідчать, що ціни на більшість нових моделей залишаться на колишньому рівні або зростуть незначно.