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    Девайси

    Samsung показала новий бюджетний смартфон

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    Samsung alaxy A11 - Samsung показала новий бюджетний смартфон
    Samsung alaxy A11

    Корейська компанія розкрила на своєму офіційному сайті новий бюджетний смартфон – Galaxy A11

    Корейська Samsung розкрила на своєму офіційному сайті новий бюджетний смартфон – Galaxy A11.

    Galaxy A11 працює на неназваному 8-ядерному процесорі частотою 1,8 ГГц. Це може бути або чіпсет MediaTek, або Exynos. Швидше за все, апарат буде випущений в двох версіях – з двома або трьома гігабайтами оперативної пам’яті. Обидві версії отримають 32 ГБ постійної пам’яті.

    Крім того, смартфон оснащений акумулятором ємністю 4000 міліампер-годин.

    Оскільки пристрій бюджетний, Samsung поставила в нього не AMOLED-дисплей, а TFT екран діагоналлю 6,4 дюйма і роздільною здатністю HD +.

    Камера у Galaxy A11 має три датчика – на 2, 5 та 13 мегапікселів. Фронтальна камера – 8-мегапіксельна.

    Смартфон буде доступний в чотирьох кольорах: чорному, синьому, червоному і білому. Коли він вийде, де і за якою ціною, поки невідомо.

    Samsung також працює над іншим бюджетним смартфоном - Galaxy M11. Він, згідно з офіційним рендером, схожий на Galaxy A11. У смартфона буде пластиковий корпус, а також широкоформатний дисплей з вирізом і «підборіддям». Екран отримає розширення 1560×720 пікселів.

    На жаль, коли Samsung збирається випустити Galaxy M11, інформації поки немає.

    смартфон
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